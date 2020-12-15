بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 15 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران.. نشطاء: قنابل موقوتة تدفع العراق إلى أتون الحرب الطائفية مقتدى الصدر يجمد عمل المعمم أسامة الموسوي.. ونشطاء: التيار الصدري بدأ في التصدع والتشقق وسيسقط قريباً انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد.. ونشطاء: الإرهاب التأسلمي للميليشيات الموالية لإيران أوباما يفضح نفسه: شخص يحكم وفي أذنه سمّاعة وأنا أعطيه التوجيهات.. ومغردون: بايدن مجرد دمية له مليار دولار متوقعة من إعادة فتح منفذ عرعر مع السعودية.. ونشطاء: فتح المعبر لتخليص العراق من إيران بعد اعتقال الجزائري وقائد ميليشيا سرايا الخراساني.. نشطاء: تصفية عصابات ذئاب تتناحر في ما بينها فيديو لميليشاوي إيراني إرهابي يغتصب سيدة يثير الغضب.. ونشطاء يطالبون بطرد الميليشيات الإجرامية من العراق تزايد حالات الانتحار في العراق.. مغردون: عنف أسري ومشاكل نفسية واجتماعية ونقوس خطر رفع الخيام وفتح ساحة الحبوبي بالناصرية.. ونشطاء: تمت بإرادة المتظاهرين وليس قسراً والمظاهرات لن تتوقف القبض على محتال متهم بقضايا اصدار اوامر تعيين مزورة وقروض وهويات مزورة في بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 02:00 م

الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران.. نشطاء: قنابل موقوتة تدفع العراق إلى أتون الحرب الطائفية

ميليشيات

وصف نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق، بالقنابل الموقوتة التي تدفع البلد إلى أتون الحرب الطائفية وتدمير كل ما تبقى من سلطة الدولة.

وأشار النشطاء إلى أن العراق بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لتحييد هذه الجماعات وإقصائها من المشهد، مطالبين سلطات البلد بالتدخل وطرد تلك الميليشيات بالقوة من البلاد.

وأوضح النشطاء، أن الأفعال الإجرامية لتلك الميليشيات، يؤكد محدودية سلطة الحكومة المركزية في بغداد وسيطرة الميليشيات على الشارع.

وقال المحلل السياسي، عمر عبد الستار محمود، إن الميليشيات قنابل موقوتة تهدد بتدمير ما تبقى من العراق وتفكيكها مهمة مستحيلة بالنسبة للحكومة.

وأشار إلى أن أي صدام مستقبلي معها سيكون دمويا وفوضويا وغير متوقع وسيؤدي الفشل في إخراجها من المحافظات السنية إلى تأجيج نيران العنف الطائفي.


وأشار مراقبون إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لكنه بدا عاجزا عن مواجهة الأعمال الإجرامية المنتشرة ومنها عمليات الاغتيالات والخطف حتى أثبت أن تفكيك الميليشيات مهمة مستحيلة.

وأكد مراقبون، أن المرجعية الدينية منحت الكاظمي الضوء الأخضر لملاحقة كبار الفاسدين ومكافحة تهديدات الميليشيات لكنه لم يستغل ذلك بسبب تسللهم في مفاصل الدولة على مر السنوات الماضية وخاصة في عهد نوري المالكي الذي أقصى كل الكفاءات وعين عناصر ميليشياوية في الجيش وأجهزة الأمن.

من جانبه، قال المحلل السياسي شاهو القرةداغي، في لبنان يعيش المواطن في حيرة وقلق بسبب الخوف من انفجار مستودعات الاسلحة التابعة للميليشيات، حيث تم تكديس السلاح وتحويل المناطق المدنية إلى قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

وأضاف، في العراق يعاني المواطن من فوضى السلاح والتهديد الدائم على حياته. هل هذه التجارب تستحق تكرارها في المنطقة؟.


وحذر نشطاء من مقرات الميليشيات الإرهابية المنتشرة في بغداد وجميع مدن العراق، حيث تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة وصواريخ إذا انفجرت ستدمر البلاد.

وأكد مراقبون، أن المنافذ الحدودية وأسلحة الميليشيات المخزنة داخل المدن، قنابل موقوتة تهدد حياة آلاف العراقيين؛ طالما فشلت السلطات في السيطرة على عمل المنافذ الحدودية والسلاح المنفلت بيد الميليشيات الخارجة عن السلطة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الميليشيات الموالية لإيران في العراق:

وقال حساب، " @muhhtm"، " مقرات ميليشيات إيران داخل العراق قنابل موقوتة!! مقتل و إصابة ما لا يقل عن (500) مدني في (11) انفجارًا خلال ثلاث سنوات في مخازن السلاح، داخل مقرات غير قانونية تابعة لميليشيات إيران في العراق".


وأضاف، حساب، " @SAHAD12333"، " أينما حلت إيران حل الدمار".


وتابع حساب، " وردة بغداد"، " مقرات أحزاب هذه الميليشيات ما هي إلا قنابل موقوتة ستستخدم كمراكز انطلاق للأسلحة الفتاكة والمنفلتة والمجهزة من إيران الشر . والتفجيرات التي حصلت في مناطق متعددة من العراق لمؤشر خطير على ما سيحصل في القادم من الأيام".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ايران تسحب الدولار من العراق بشتى السبل

الدينار العراقي ينهار .. أولى بشائر اقتراض حكومة الكاظمي! .. وخبراء يحذرون من سيناريو التسعينات 15 كانون الأول 2020 02:18 م

7202016113754177199927

بالفيديو..قوات الرد السريع ترتكب أبشع جرائم التعذيب والحرق والاغتصاب للمختفين قسريا وأسرهم من السنة 15 كانون الأول 2020 01:44 م

الصدر

مقتدى الصدر يجمد عمل المعمم أسامة الموسوي.. ونشطاء: التيار الصدري بدأ في التصدع والتشقق وسيسقط قريباً 15 كانون الأول 2020 11:58 ص

ميليشيات

انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد.. ونشطاء: الإرهاب التأسلمي للميليشيات الموالية لإيران 15 كانون الأول 2020 10:48 ص

انتخابات في العراق

الحرب على الانتخابات المبكرة في العراق من قبل ميليشيات إيران.. الفتح: لن تجرى في يونيو 2021 15 كانون الأول 2020 02:11 ص

الحشد الارهابي والميليشيات

تقرير يرصد: تصدع داخل الحشد الإرهابي وحرب باردة بين قم وطهران.. أذرع السيستاني وخامنئي وجها لوجه 15 كانون الأول 2020 01:38 ص

ارامكو السعودية

حرب ناقلات النفط.. إرهاب ايراني مسلط على المنشآت الحيوية يستهدف أمن الطاقة في العالم 15 كانون الأول 2020 12:06 ص

أوباما

أوباما يفضح نفسه: شخص يحكم وفي أذنه سمّاعة وأنا أعطيه التوجيهات.. ومغردون: بايدن مجرد دمية له 14 كانون الأول 2020 09:55 م

التعليقات