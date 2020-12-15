بالفيديو..قوات الرد السريع ترتكب أبشع جرائم التعذيب والحرق والاغتصاب للمختفين قسريا وأسرهم من السنة

كشف المصور الصحفي العراقي على أركاضي الذي عمل مراسلا حربيا لعشر سنوات عن العديد من الجرائم الموثقة بمقاطع فيديو لها تظهر عمليات تعذيب وخطف ومداهمات للمنازل بطريقة بشعة تمتهن كل حقوق الانسان من قبل قوات الشرطة النظامية العراقية بحق الأبرياء من السنة العراقيين

وقال اركاضي خلال الفيديو الذي عرضه خلال ندوة بمركز جنيف للعدالة عن الاختفاء القسري بالعراق لقد تمكنت من توثيق عشرات بل مئات من حالات الاختفاء القسري والتعذيب والتى تعد من جرائم الحرب خلال عام 2016 ومعظم هذه العمليات نفذتها قوة العمليات الخاصة للرد السريع وقوات سوات وهذه الوحدة تابعة لميليشيات بدر بقيادة هادي العامري.

في اول 2016 عملت على توتيق العمليات وفي الفلوجة وحدها تم رصد عمليات اختفاء قسري جماعي لنحو 600 شخصا دفعة واحدة.

وكشف الفيديو الذي بثه اركاضي عن كيف كانت تتم المداهمات للمنازل ليلا ونهارا وأخذ الأبرياء عنوة من وسط أهليهم ووضع العصابات على أعينهم والقائهم في سيارات نصف نقل والذهاب بهم إلى أقسام الشرطة وهناك يزجون بمئة من هؤلاء المحتجزين في غرفة ضغيرة جدا وهو بالطبع أمر صعب ومهين للغاية ثم تبدأ سلسلة من التحقيقات معهم لمعرفة علاقة هؤلاء الأبرياء بداعش .

وفي التحقيقات يقول الضابط المكلف بالتحقيقات ان من لا تثبت أن له علاقة بتنظيم داعش الإرهابي سيتم اطلاق سراحه وعودته الى منزله لكن الحقيقة التى وثقها الصحفي أن هؤلاء المحتجزين لم يعودوا الى منازلهم رغم تصريح الضباط باطلاق سراحهم بل كانوا يقتلوا أما الآخرين الذين كان الضباط يرون أنهم لهم علاقة بداعش فكانوا يرسلونهم إلى المحرقة .

نعم فقد تم حرق المئات من الأبرياء بعد تلفيق التهم المعلبة لهم بالانضمام إلى داعش وغيرها من التهم .

ويوثق مقطع فيديو كيف كان الضباط من قوات الرد السريع والجنود يعذبون الأبرياء السنة لارغامهم واجبارهم على الاعتراف ومن بين تلك المشاهد كانت عملية تحفيظ قسم الولاء لأمير داعش لهؤلاء الابرياء حتى يثبتوا انهم بايعوا داعش وعندما كان يخطىء هؤلاء في ترديد المبايعات لداعش عانت الصفعات تدوي على وجوههم والركل في بطونهم وصنوف أخرى من التعذيب

الفيديو عرض أيضا عملية مداهمة لمنزل أسرة سنية في الموصل واختطاف رب المنزل وابنه الصغير وعمليات تعذيب بشعة للابن حيث قيدوا يديه وعلقوه في السقف وأخذوا يجذبونه بغية كسر ذراعيه وتحميله بقارورات المياه حتى يزداد الالم عليه غلى ان فاضت روحه أمام أبيه الذي كان يعذب هو الآخر

ووثق الفيديو أيضا جرائم اغتصاب بشعة كانت ترتكب بحق زوجات المحتجزين وسط بكاء الأطفال الذين رأوا بأعينهم تلك الجرائم البشعة التى ترتكب بحق أمهاتهم بعد ان اختطفوا آباءهم وكانت عمليات الاغتصاب تتم على فراش الزوجية وسط صرخات وتوسلات المني عليهن

كما كشف الفيديو عن أن هناك اطفال صغار أيضا تم اختطافهم قسريا من قبل قوات الرد السريع وكان يتم سجنهم أيضا مع الكبار في نفس الغرفة



ورصد الفيديو صورا لعدد من المختفين قسريا داخل إحدى الحجرات والضابط يؤكد لهم أنهم لن يقتلوا لأن التلفزيون صورهم ومعنى ذلك ان هناك قتل لكل من لم يتم تصويره في الموصل .

كما رصد الفيديو ام ينخلع قلبها على ولدها الذي اخذته القوات عنوة من داخل المنزل وسط صيحات كل من في المنزل وتوسلات أن يتركوه فيقول الضابط وهو يلكم الابن ويركله أمام أمه سوف يتم استجوابه ونعيده إليكم والحقيقة أن هذا الشاب لم يعد ثانية إلى منزله بل قتلوه بدم بارد

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، السلطات العراقية بالوفاء بالتزامها بتحديد مكان ضحايا الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين، متهمة قوات الرد السريع و "قوات الحشد الشعبي" بوقوفها وراء حالات الاختفاء.

واتهمت المنظمة الحكومة العراقية بإهمال ملف المختفين قسريا، حيث قالت، في تقرير مطول إنه "منذ تولي مصطفى الكاظمي منصبه كرئيس للوزراء في مايو 2020، أعلن أن حكومته تعمل على إنشاء آلية جديدة لتحديد مكان ضحايا الإخفاء القسري، لكن يبدو أن السلطات لم تفعل شيئا يُذكر لمتابعة ذلك".

وأكدت المنظمة أنه "في كل حالة راجعتها هيومن رايتس ووتش، لم ينجح الأقارب في الحصول على معلومات من السلطات حول مكان المفقودين. لم تسمع أي من العائلات عن هذه الآلية الجديدة تحديدا، ولم تتصل بهم.

وأضاف أحدهم: "نسمع دائما عن قيام الحكومة بإنشاء لجان جديدة، لكننا لم نسمع إطلاق أن هناك أي نتائج تأتي من هذه اللجان".



وأضافت أن السلطات العراقية لم ترد على رسالة بتاريخ 5 نوفمبرمن هيومن رايتس ووتش تطلب فيها معلومات عن ثماني حالات إخفاء حدثت بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2020.



وقالت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي، إن "إنشاء آلية لا تفعل شيئا، كما فعلت الحكومات العراقية لسنوات، لا يكفي ببساطة لمعالجة المشاكل المزمنة مثل الإخفاء القسري. يتطلب إنهاء الإخفاء القسري ومحاسبة قوات الأمن التزاما جادا ومستداما يتضمن تتبع هذه الحالات".



وأضافت المنظمة أن تفاصيل الحالات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش تشير "إلى أن "قوات الحشد الشعبي" – قوات أمن تتبع اسميا لسيطرة رئيس الوزراء منذ نوفمبر 2016 - كانت على الأرجح وراء جميع حالات الاختفاء الثمانية"، مؤكدة أن هذه الحالات جزء صغير من إجمالي حالات الإخفاء التي يُعتقد أن هذه الجماعات نفذتها خلال العام الماضي.

وشهد العراق منذ عام حركة احتجاجية غير مسبوقة بحجمها وعفويتها، طالب خلالها مئات آلاف العراقيين بتغيير كامل للطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات.



