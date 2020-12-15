بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 15 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران.. نشطاء: قنابل موقوتة تدفع العراق إلى أتون الحرب الطائفية مقتدى الصدر يجمد عمل المعمم أسامة الموسوي.. ونشطاء: التيار الصدري بدأ في التصدع والتشقق وسيسقط قريباً انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد.. ونشطاء: الإرهاب التأسلمي للميليشيات الموالية لإيران أوباما يفضح نفسه: شخص يحكم وفي أذنه سمّاعة وأنا أعطيه التوجيهات.. ومغردون: بايدن مجرد دمية له مليار دولار متوقعة من إعادة فتح منفذ عرعر مع السعودية.. ونشطاء: فتح المعبر لتخليص العراق من إيران بعد اعتقال الجزائري وقائد ميليشيا سرايا الخراساني.. نشطاء: تصفية عصابات ذئاب تتناحر في ما بينها فيديو لميليشاوي إيراني إرهابي يغتصب سيدة يثير الغضب.. ونشطاء يطالبون بطرد الميليشيات الإجرامية من العراق تزايد حالات الانتحار في العراق.. مغردون: عنف أسري ومشاكل نفسية واجتماعية ونقوس خطر رفع الخيام وفتح ساحة الحبوبي بالناصرية.. ونشطاء: تمت بإرادة المتظاهرين وليس قسراً والمظاهرات لن تتوقف القبض على محتال متهم بقضايا اصدار اوامر تعيين مزورة وقروض وهويات مزورة في بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 01:44 م

بالفيديو..قوات الرد السريع ترتكب أبشع جرائم التعذيب والحرق والاغتصاب للمختفين قسريا وأسرهم من السنة

7202016113754177199927

كشف المصور الصحفي العراقي على أركاضي الذي عمل مراسلا حربيا لعشر سنوات عن العديد من الجرائم الموثقة بمقاطع فيديو لها تظهر عمليات تعذيب وخطف ومداهمات للمنازل بطريقة بشعة تمتهن كل حقوق الانسان  من قبل قوات الشرطة النظامية العراقية بحق الأبرياء من السنة العراقيين
وقال اركاضي خلال الفيديو الذي عرضه خلال ندوة بمركز جنيف للعدالة عن الاختفاء القسري بالعراق لقد تمكنت من توثيق عشرات بل مئات من حالات الاختفاء القسري والتعذيب والتى تعد من جرائم الحرب خلال عام 2016 ومعظم هذه العمليات نفذتها  قوة العمليات الخاصة للرد السريع وقوات سوات وهذه الوحدة تابعة لميليشيات بدر بقيادة هادي العامري.
في اول 2016 عملت على توتيق العمليات وفي الفلوجة وحدها تم رصد عمليات اختفاء قسري جماعي لنحو 600 شخصا دفعة واحدة.
وكشف الفيديو الذي بثه اركاضي عن كيف كانت تتم المداهمات للمنازل ليلا ونهارا وأخذ الأبرياء عنوة من وسط أهليهم ووضع العصابات على أعينهم والقائهم في سيارات نصف نقل والذهاب بهم إلى أقسام الشرطة وهناك يزجون بمئة من هؤلاء المحتجزين في غرفة ضغيرة جدا وهو بالطبع أمر صعب ومهين للغاية ثم تبدأ سلسلة من التحقيقات معهم لمعرفة علاقة هؤلاء الأبرياء بداعش .
وفي التحقيقات يقول الضابط المكلف بالتحقيقات ان من لا تثبت أن له علاقة بتنظيم داعش الإرهابي سيتم اطلاق سراحه وعودته الى منزله لكن الحقيقة التى وثقها الصحفي أن هؤلاء المحتجزين لم يعودوا الى منازلهم رغم تصريح الضباط باطلاق سراحهم بل كانوا يقتلوا أما الآخرين الذين كان الضباط يرون أنهم لهم علاقة بداعش فكانوا يرسلونهم إلى المحرقة .
نعم فقد تم حرق المئات من الأبرياء بعد تلفيق التهم المعلبة لهم بالانضمام إلى داعش وغيرها من التهم .
ويوثق مقطع فيديو كيف كان الضباط من قوات الرد السريع والجنود يعذبون الأبرياء السنة لارغامهم واجبارهم على الاعتراف ومن بين تلك المشاهد كانت عملية تحفيظ قسم الولاء لأمير داعش لهؤلاء الابرياء حتى يثبتوا انهم بايعوا داعش وعندما كان يخطىء هؤلاء في ترديد المبايعات لداعش عانت الصفعات تدوي على وجوههم والركل في بطونهم وصنوف أخرى من التعذيب
الفيديو عرض أيضا عملية مداهمة لمنزل أسرة سنية في الموصل واختطاف رب المنزل وابنه الصغير وعمليات تعذيب بشعة للابن حيث قيدوا يديه وعلقوه في السقف وأخذوا يجذبونه بغية كسر ذراعيه وتحميله بقارورات المياه حتى يزداد الالم عليه غلى ان فاضت روحه أمام أبيه الذي كان يعذب هو الآخر
ووثق الفيديو أيضا جرائم اغتصاب بشعة كانت ترتكب بحق زوجات المحتجزين وسط بكاء الأطفال الذين رأوا بأعينهم تلك الجرائم البشعة التى ترتكب بحق أمهاتهم بعد ان اختطفوا آباءهم وكانت عمليات الاغتصاب تتم على فراش الزوجية وسط صرخات وتوسلات المني عليهن
كما كشف الفيديو عن أن هناك اطفال صغار أيضا تم اختطافهم قسريا من قبل قوات الرد السريع وكان يتم سجنهم أيضا مع الكبار في نفس الغرفة

ورصد الفيديو صورا لعدد من المختفين قسريا داخل إحدى الحجرات والضابط  يؤكد لهم أنهم لن يقتلوا لأن التلفزيون صورهم ومعنى ذلك ان هناك قتل لكل من لم يتم تصويره في الموصل .
كما رصد الفيديو ام ينخلع قلبها على ولدها الذي اخذته القوات عنوة من داخل المنزل وسط صيحات كل من في المنزل وتوسلات أن يتركوه فيقول الضابط وهو يلكم الابن ويركله أمام أمه سوف يتم استجوابه ونعيده إليكم والحقيقة أن هذا الشاب لم يعد ثانية إلى منزله بل قتلوه بدم بارد
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، السلطات العراقية بالوفاء بالتزامها بتحديد مكان ضحايا الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين، متهمة قوات الرد السريع و "قوات الحشد الشعبي" بوقوفها وراء حالات الاختفاء.
واتهمت المنظمة الحكومة العراقية بإهمال ملف المختفين قسريا، حيث قالت، في تقرير مطول إنه "منذ تولي مصطفى الكاظمي منصبه كرئيس للوزراء في مايو 2020، أعلن أن حكومته تعمل على إنشاء آلية جديدة لتحديد مكان ضحايا الإخفاء القسري، لكن يبدو أن السلطات لم تفعل شيئا يُذكر لمتابعة ذلك".
وأكدت المنظمة أنه "في كل حالة راجعتها هيومن رايتس ووتش، لم ينجح الأقارب في الحصول على معلومات من السلطات حول مكان المفقودين. لم تسمع أي من العائلات عن هذه الآلية الجديدة تحديدا، ولم تتصل بهم.
وأضاف أحدهم: "نسمع دائما عن قيام الحكومة بإنشاء لجان جديدة، لكننا لم نسمع إطلاق أن هناك أي نتائج تأتي من هذه اللجان".

وأضافت أن السلطات العراقية لم ترد على رسالة بتاريخ 5 نوفمبرمن هيومن رايتس ووتش تطلب فيها معلومات عن ثماني حالات إخفاء حدثت بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2020.

وقالت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي، إن "إنشاء آلية لا تفعل شيئا، كما فعلت الحكومات العراقية لسنوات، لا يكفي ببساطة لمعالجة المشاكل المزمنة مثل الإخفاء القسري. يتطلب إنهاء الإخفاء القسري ومحاسبة قوات الأمن التزاما جادا ومستداما يتضمن تتبع هذه الحالات".

وأضافت المنظمة أن تفاصيل الحالات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش تشير "إلى أن "قوات الحشد الشعبي" – قوات أمن تتبع اسميا لسيطرة رئيس الوزراء منذ نوفمبر 2016 - كانت على الأرجح وراء جميع حالات الاختفاء الثمانية"، مؤكدة أن هذه الحالات  جزء صغير من إجمالي حالات الإخفاء التي يُعتقد أن هذه الجماعات نفذتها خلال العام الماضي.

وشهد العراق منذ عام حركة احتجاجية غير مسبوقة بحجمها وعفويتها، طالب خلالها مئات آلاف العراقيين بتغيير كامل للطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات.

 

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 01:46 م
إقرأ ايضا
ايران تسحب الدولار من العراق بشتى السبل

الدينار العراقي ينهار .. أولى بشائر اقتراض حكومة الكاظمي! .. وخبراء يحذرون من سيناريو التسعينات 15 كانون الأول 2020 02:18 م

ميليشيات

الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران.. نشطاء: قنابل موقوتة تدفع العراق إلى أتون الحرب الطائفية 15 كانون الأول 2020 02:00 م

الصدر

مقتدى الصدر يجمد عمل المعمم أسامة الموسوي.. ونشطاء: التيار الصدري بدأ في التصدع والتشقق وسيسقط قريباً 15 كانون الأول 2020 11:58 ص

ميليشيات

انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد.. ونشطاء: الإرهاب التأسلمي للميليشيات الموالية لإيران 15 كانون الأول 2020 10:48 ص

انتخابات في العراق

الحرب على الانتخابات المبكرة في العراق من قبل ميليشيات إيران.. الفتح: لن تجرى في يونيو 2021 15 كانون الأول 2020 02:11 ص

الحشد الارهابي والميليشيات

تقرير يرصد: تصدع داخل الحشد الإرهابي وحرب باردة بين قم وطهران.. أذرع السيستاني وخامنئي وجها لوجه 15 كانون الأول 2020 01:38 ص

ارامكو السعودية

حرب ناقلات النفط.. إرهاب ايراني مسلط على المنشآت الحيوية يستهدف أمن الطاقة في العالم 15 كانون الأول 2020 12:06 ص

أوباما

أوباما يفضح نفسه: شخص يحكم وفي أذنه سمّاعة وأنا أعطيه التوجيهات.. ومغردون: بايدن مجرد دمية له 14 كانون الأول 2020 09:55 م

التعليقات