مقتدى الصدر يجمد عمل المعمم أسامة الموسوي.. ونشطاء: التيار الصدري بدأ في التصدع والتشقق وسيسقط قريباً

قرر زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر المقيم خارج العراق، تجميد عمل المعمم "أسامة الموسوي " وغلق صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن التيار الصدري بدأ في التصدع والتشقق وأنه في طريقه إلى السقوط القريب.

وأكد النشطاء، أن ذلك أول مرة يتم إيقاف نشاط شخصيات داخل التيار خصوصا أنها معروفة وتأخذ وتتقمص صفة شخصيات مهمة داخل التيار الصدري، وأنها تصفية حسابات.

وأشار نشطاء إلى أن أسامة الموسوي تم تجميده لأنه انتقد سياسة مقتدى الصدر والتيار الصدر، فكان القرار تجميده وغلق صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد نشطاء بيان التيار الصدري بأن مقتدى الصدر هو "حجة الإسلام والمسلمين"، مؤكدين أن ذلك غير صحيح وأنه رجل دين عادي جدا وليس بعلامة في العلوم الشرعية والعربية.

وذكر نشطاء، أن مقتدى الصدر أول بذرة للطائفية في العراق وأول من سفك دماء العراقيين على الهوية وأول من خطف العراقيين وأول من أنشأ عصابة تمتلك السلاح جهراً في الشارع وغصباً عن الدولة.

وأكد المغردون، أن الصدر لا عمل له سوى مهاجمة المتظاهرين في ساحة الاحتجاج ببغداد والمحافظات، وأنك يهاجم شباب العراق الناضج.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على قرار مقتدي الصدر بتجميد المعمم أسامة الموسوي:

وقال حساب، " محمد فوزي اللامي"، " إنه الشقاق والتصدع بينكم، هذا واضح ومن يدعي أنكم مازلتم مجموعة واحدة فهو يكذب والدليل أن من بينكم من أصبح ضدكم. بس أمر إداري ما هذا يا سيد!..



وأضاف، حساب، " العراقي الأصيل"، " استوقفتني عبارة حجة الإسلام والمسلمين. إذا مقتدى حجة الإسلام فأنا وكثير من الناس أنبياء.. نحن لم نقتل ولم يُقتل احدا بسببنا ولم نسرق أموال البلد ولم نخن الأمانة ولم نكذب باسم الدين والمذهب وفوق هذا كله أكاد أجزم بأننا أعلم وأفقه منه بأمور الدين والدنيا والتاريخ والثقافة العامة".



وتساءل حساب، " مُلا عبود اٰلڪرخيۧ"، " بأي حق تغلقون صفحته الشخصية هذا تدخل بالأمور الشخصية يحق لكم طرده من التيار نعم لكن لا يجوز التدخل بالأمور الشخصية للبشر هذه تصرفات همجية وداعشية أين الدولة عنكم؟ أين القانون؟".

