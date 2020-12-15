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الثلاثاء, 15 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 10:48 ص

انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد.. ونشطاء: الإرهاب التأسلمي للميليشيات الموالية لإيران

ميليشيات

شن نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على الإرهاب التأسلمي الذي تمارسه الميليشيات الموالية لإيران، وذلك بعد انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد.

وقد أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن تمكن مديرية مكافحة المتفجرات من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الأطباء، وانفجار عبوات اخرى في مناطق متفرقة من بغداد.

وذكر إعلام الخلية في بيان أن "مديرية مكافحة المتفجرات تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الاطباء في بغداد".

وأشارت إلى "انفجار عبوة أخرى في المنطقة ذاتها كانت موضوعة بجانب أحد محال بيع المشروبات الكحولية، مما أدى إلى أضرار مادية فقط".

وتابع البيان: "في حين انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة الدورة شارع 60 أمام احد محال بيع المشروبات الكحولية وخلفت أضرار مادية".

كما "انفجرت عبوة لاصقة في منطقة حي العدل اسفل عجلة مدنية نوع مكسما عائدة لاحد المواطنين يعمل موظف بشركة "أهلية، أسفرت عن أضرار مادية.

وأردف: "فيما انفجرت في منطقة العامرية عبوة ناسفة محلية الصنع بجانب احد محلات بيع المشروبات الكحولية، أدت الى أضرار مادية أيضاً".

وأكد نشطاء، أن انفجار تلك القنابل أمام محال بيع المشروبات الكحولية، يؤكد أن ذلك الإرهاب التأسلمي للميليشيات الموالية لإيران، ومنها ميليشيا "ربع الله" المدعومة من فصائل مسلحة موالية لطهران.

وأكدوا أن ميليشيا تسمي نفسها  "أهل المعروف"، في أواخر نوفمبر، اقتحمت مركز مساج وسط العاصمة بغداد، وأظهرت مقاطع مصورة مقتضبة نشرت على تويتر وفيسبوك قيام مجموعة من الأشخاص المقنعين يرتدون ملابس وقبعات غامقة كتب عليها "ربع الله" وهم يضربون فتيات ويرددون شعارات طائفية.

وكانت ميليشيا "ربع الله"، الحديثة النشأة والموالية لإيران في العراق، هاجمت في وقت سابق مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد قبل حوالي شهرين تنديدا بتصريحات القيادي في الحزب، هوشيار زيباري، بعد قيامه بانتقاد الفصائل الموالية لإيران.

كما أقدمت هذه الميليشيا على إضرام النار بمقر قناة تلفزيونية، في أغسطس الماضي، معتبرين أنها أساءت للإسلام، حسب زعمهم الباطل.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على الإرهاب التأسلمي الذي تمارسه الميليشيات الموالية لإيران:

وقال حساب، "رافد شريف"، " بئس دولة يعيش فيها كافة أطياف الشعب العراقي للأسف على هذه المهازل".

وأضاف، حساب، " البصرة اليوم"، " انفجار عبوة محلية على محل لبيع الخمور  بشارع 60 في الدورة جنوبي بغداد-المسكين نسي أن يدفع الإتاوات الشهرية".


وتابع حساب، " وطن ..الفهداويه..فهد"، " انفجار عبوة على محل لبيع الخمور بشارع ٦٠ في الدورة جنوبي بغداد. خلصت السفارة ومحيطها توجهوا على أرزاق العالم".

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