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الثلاثاء, 15 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 08:45 ص

الموانئ تستبعد الشركة الصينية وتختار دايو لتنفيذ مشروع ميناء الفاو

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أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، استبعاد الشركة الصينية من المنافسة واختيار شركة دايو الكورية بعقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير.
وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي أن "شركة دايو الكورية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير"، مبينا أن "الشروع بتنفيذ العمل من قبل شركة دايو الكورية سيتم بعد الإقرار داخل مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة".

وأكدت وزارة النقل في وقت سابق دعم أعضاء مجلس النواب للعرض المقدم من شركة دايو الكورية بشأن ميناء الفاو.
وقالت الوزارة في بيان إن "الوزارة حصلت على دعم من أعضاء مجلس النواب بشأن العرض المقدم من شركة دايو الكورية بشان الشروع بميناء الفاو الكبير".
وأضافت أن "الشركة الصينية تعمل في مجال الناقل الكهربائي وغير مختصة ببناء الموانئ.
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