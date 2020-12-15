الحزب الديمقراطي الكردستاني: ما يجري في بغداد كسر للأكتاف وليس مفاوضات

وصفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان، المفاوضات الجارية في بغداد بين الحكومة الاتحادية ووفدٍ يمثل الإقليم بـأنها عملية "كسرٍ للأكتاف".



وقال المتحدث باسم الكتلة بيشوا هورامي في تصريحات صحفية ان ما "یجري في بغداد ليست مفاوضات وإنما هي عملية كسر الأكتاف".



وأضاف، أن "بغداد تريد أن تأخذ الكثير منا ومنح القليل لنا، بالاضافة الى وجود محاولات لإفشال الاتفاق معها".