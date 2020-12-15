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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 08:35 ص

محكمة التمييز تستبعد أبو مازن من انتخابات العام المقبل والأخير يرد

أحمد عبدالله الجبوري

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز، ، قرارا يقضي باستبعاد النائب أحمد عبدالله الجبوري من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر  برلماني إن "الهيئة القضائية في محكمة التمييز أصدرت قرارها النهائي غير القابل للطعن بالمصادقة على قرار مجلس مفوضية الانتخابات باستبعاد أحمد عبدالله الجبوري (ابو مازن) من المشاركة في الانتخابات لادانته بقضايا فساد.

  من جانبه  رد أبو مازن على قرار استبعاده من الترشح للانتخابات. 
وقال الجبوري في تدوينة  :"سيكتشف سياسيو الوقت الضائع أحجامهم الحقيقية في الانتخابات المقبلة.. لن يشغلنا خطاب التضليل و النفوس المهووسة بالفشل.. تتصاعد أصوات الجعجعة مع غياب الطحين.. مشروعنا أفقدهم صوابهم.. لم نقامر بكرامة آهلنا ولن نكون يدا مغلولة في الدفاع عن حقوقهم.. الانتخابات خيارنا و الهزيمة رصيدهم.
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