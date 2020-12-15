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الثلاثاء, 15 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 08:10 ص

حزب كردي ينتقد مواقف بغداد تجاه الكرد

رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني
انتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني مواقف بغداد تجاه.

وقال في رسالة  وجهها للقوى السياسية والرأي العام أن "العراق لن يرض عن الكرد حتى لو سلمت له كردستان نفطها وأرضها وحدودها ومصير أبنائها"، داعيا أربيل للتحرك تجاه أميركا وأوروبا ودول المنطقة لشرح ما وصفه بأنه "ظلم" تمارسه بغداد تجاه الكرد. 

 واضاف رئيس الحزب محمد حاج محمود، المعروف باسم "كاكا حمه"، إن "العراق لن يرض عن الكرد حتى لو سلمت له كردستان نفطها وأرضها وحدودها ومصير مواطنيها"، مخاطباً حكومة الإقليم "كفاكم إذلالنا أكثر". 

واقترح محمود على أربيل "وقف جميع المشاريع وتنظيم وارادتها المالية من النفط والمنافذ الحدودية والضرائب والرسوم دون اللجوء الى الديون لتوفير الرواتب ودفع الرواتب شهريا وفق وارداتها، والإسراع بإعادة الديون والقروض الحكومية لدى الأشخاص والشركات وإجراء إصلاحات في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى إعادة جزء من الأملاك والأموال من الأشخاص الذين أصبحوا أغنياء على حساب دماء الشهداء والشعب"، كبديل عن المفاوضات مع بغداد بشأن حصة إقليم في الموازنة ولتجاوز الأزمة التي يمر بها حالياً.

وحث المسؤولين في إقليم كردستان على "الكف عن تصغير القضية الكردية"، حسب تعبيره، داعياً إلى "ضرورة إرسال وفد إلى أميركا وأوروبا ودول المنطقة لشرح الظلم والخروقات الدستورية التي تمارسها بغداد تجاه الكرد". 
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