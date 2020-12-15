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الثلاثاء, 15 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 08:04 ص

الأعرجي يكشف عن سبب مهم لارتفاع الدولار ويطالب الكاظمي بالتدخل

بهاء الاعرجي

كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، عن سبب  مهم قد يكون خلف ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل السريع لحل الأزمة. 

وقال الأعرجي إن "قفزة الدولار قد تتبعها ارتفاعات لاحقة"، محذراً من أن يكون "ارتفاع الدولار سببه المضاربات السياسية".

وأضاف، أن " أغلب المصارف الأهلية مملوكة أو مدعومة من أحزاب سياسية"، مشيرا إلى أن "الدولة ستبقى صامتة أمام ارتفاع الدولار".

واوضح أن "المضاربات السياسية بالدولار تعتبر النافذة الوحيدة لتمويل الانتخابات"، لافتا الى أن "نسبة البضائع المستوردة لا تتجاوز 10 بالمئة مقارنة بالأعوام الماضية"، مطالبا في ذات الوقت "الكاظمي باتخاذ إجراءات سريعة إزاء ارتفاع الدولار".
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