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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 08:01 ص

النزاهة النيابية: 80 ألف موظف عقد وأجور لم يتسلموا رواتبهم رغم تضمين تخصيصاتهم بالقرض

عبد الأمير نجم المياحي
ابدت لجنة النزاهة النيابية، استغرابها من عدم تسليم رواتب 80 الف موظف من العقود والاجور اليومية غالبيتهم بوزارة الكهرباء منذ 6 اشهر، مبينة ان القرضين المصوت عليهما من قبل البرلمان تضمنا رواتب الاجور.
وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي ان “القرضين المقدمين من قبل الحكومة وتم التصويت عليهما خلال 2020  تضمنا رواتب موظفي العقود والاجور اسوة ببقية موظفي الدولة على الملاك الدائم.
واضاف ان “هناك اكثر من 80 الف موظف عقد واجر يومي لم تسلمهم الدولة رواتبهم منذ 6 اشهر  وهذا يعكس مدى التخبط وغياب الشفافية المالية لدى الحكومة.
ودعا المياحي الى “فتح تحقيق بعدم تسليم رواتب موظفي العقود والاجور اليومية لرواتبهم رغم  تخصيص مبالغ لهم بالقرض المصوت عليه.
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