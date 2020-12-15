قوباد طاباني يؤكد استمرار الحوارات في بغداد لحل المشاكل العالقة مع أربيل

أكد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني ، استمرار الحوارات في بغداد لحل المشاكل العالقة.



وقال طالباني في تصريح ان الحوارات واللقاءات ستتواصل، مؤكدا استعداد حكومة اقليم كردستان، الالتزام بتطبيق قانون تمويل العجز المالي وحل المشاكل بضمان استحقاقات الاقليم ورواتب الموظفين، واصفا الانباء التي تتحدث عن فشل المباحثات بانها انباء لا تمت للحقيقة بصلة.



واضاف: ان وفد الاقليم لا يطالب بأكثر من حق اقليم كردستان، وقدومنا إلى بغداد يهدف لتطبيق قانون تمويل العجز المالي، رغم الملاحظات عليه، وتم التصويت عليه بعد انسحاب النواب الكرد من الجلسة، موضحا، ان القانون يطلب من الاقليم تسليم واردات نفطية وغير نفطية.



واشار الى ان وفد حكومة اقليم كردستان ينتظر رد الحكومة الاتحادية، مقابل تسليم ايرادته النفطية وغير النفطية، مؤكدا ان المباحثات مستمرة، وستستمر لحين التوصل الى نتيجة ايجابية، مبينا ان الاجواء السياسية في العراق معقدة وان الأطراف السياسية تحت ضغط انتخابي، ونطالب بمزيد من الصبر من الجميع لتجاوز ذلك.