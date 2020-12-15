الصيادي يصف موازنة 2021 بالكذبة الكبرى

وصف عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، موازنة 2021 بـ “الكذبة الكبرى.

وقال الصيادي إن “موازنة عام 2021 كذبة كبرى يراد منها ايهام الشارع العراقي”، مبينا أن “الموازنة عبارة عن قروض وسرقة للاموال العامة.



وأضاف أنه “لا توجد قيادات حقيقية لإدارة الموارد المالية للدولة العراقية لأن الذين اشرفوا على صياغة موازنة ٢٠٢١ لايفقهون شيئا في الأمور المالية “، مشيرا الى أن “انهيار المنظومة السياسية احد اسباب وضع موازنات سياسية اكثر مما هي مهنية.