بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 15 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
أوباما يفضح نفسه: شخص يحكم وفي أذنه سمّاعة وأنا أعطيه التوجيهات.. ومغردون: بايدن مجرد دمية له مليار دولار متوقعة من إعادة فتح منفذ عرعر مع السعودية.. ونشطاء: فتح المعبر لتخليص العراق من إيران بعد اعتقال الجزائري وقائد ميليشيا سرايا الخراساني.. نشطاء: تصفية عصابات ذئاب تتناحر في ما بينها فيديو لميليشاوي إيراني إرهابي يغتصب سيدة يثير الغضب.. ونشطاء يطالبون بطرد الميليشيات الإجرامية من العراق تزايد حالات الانتحار في العراق.. مغردون: عنف أسري ومشاكل نفسية واجتماعية ونقوس خطر رفع الخيام وفتح ساحة الحبوبي بالناصرية.. ونشطاء: تمت بإرادة المتظاهرين وليس قسراً والمظاهرات لن تتوقف القبض على محتال متهم بقضايا اصدار اوامر تعيين مزورة وقروض وهويات مزورة في بغداد الخدمات النيابية: شركة صينية قدمت عروضها بشأن ميناء الفاو مختصة بالكهرباء نائب يكشف عن وجود 300 ألف موظف فضائي بكردستان وزارة النفط تعلن اطفاء البئر 44 في حقل خباز بكركوك
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 07:54 ص

الصيادي يصف موازنة 2021 بالكذبة الكبرى

النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي
 وصف عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، موازنة 2021  بـ “الكذبة الكبرى.
وقال الصيادي إن “موازنة عام 2021 كذبة كبرى يراد منها ايهام الشارع العراقي”،  مبينا أن “الموازنة عبارة عن قروض وسرقة للاموال العامة.

وأضاف أنه “لا توجد قيادات حقيقية لإدارة الموارد المالية للدولة العراقية لأن الذين اشرفوا على صياغة موازنة ٢٠٢١ لايفقهون  شيئا في الأمور المالية “، مشيرا الى أن “انهيار المنظومة السياسية احد اسباب وضع موازنات سياسية اكثر مما هي مهنية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني

حزب كردي ينتقد مواقف بغداد تجاه الكرد 15 كانون الأول 2020 08:10 ص

قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان

قوباد طاباني يؤكد استمرار الحوارات في بغداد لحل المشاكل العالقة مع أربيل 15 كانون الأول 2020 07:57 ص

احمد الكناني

نائب يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تعطيل استجواب الكاظمي 15 كانون الأول 2020 07:38 ص

صلاح العرباوي

حركة سياسية: جهة متنفذة تسيطر على نسبة 80 % على مفوضية الانتخابات 15 كانون الأول 2020 07:36 ص

جمال كوجر

جمال كوجر: زيارة رئيس الإقليم إلى بغداد لم تحدد بعد 15 كانون الأول 2020 07:28 ص

متهم

القبض على محتال متهم بقضايا اصدار اوامر تعيين مزورة وقروض وهويات مزورة في بغداد 14 كانون الأول 2020 11:19 ص

ميناء الفاو

الخدمات النيابية: شركة صينية قدمت عروضها بشأن ميناء الفاو مختصة بالكهرباء 14 كانون الأول 2020 11:11 ص

كردستان

نائب يكشف عن وجود 300 ألف موظف فضائي بكردستان 14 كانون الأول 2020 11:08 ص

التعليقات