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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 07:38 ص

نائب يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تعطيل استجواب الكاظمي

احمد الكناني
حمل النائب احمد الكناني رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الكناني ان “رئاسة مجلس النواب هي من تتحمل مسؤولية تعطيل استجواب الكاظمي داخل البرلمان بشأن الاخفاق الحكومي في الملف الامني والاقتصادي”، لافتا الى ان “الكاظمي اعطى بعض الكتل السياسية مناصب لاسكاتها وعدم الوقف ضده.
واضاف ان “الحكومة اخفقت في ملف ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وهذا الامر تم السكوت عنه من قبل رئاسة البرلمان”، مبينا ان “تسويف استجواب الكاظمي حصل بارادة سياسية داعمة له.
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