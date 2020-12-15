حركة سياسية: جهة متنفذة تسيطر على نسبة 80 % على مفوضية الانتخابات

أكدت حركة وعي الوطنية ، ضرورة اعتماد النظام شبه الرئاسي لتحقيق الاصلاح ، كاشفة عن وجود جهة متنفذة تسيطر بنسبة 80% على مفوضية الانتخابات .



وقال رئيس الحركة صلاح العرباوي في بيان صحفي ان النظام الحالي غير منسجم مع تطلعات الشعب العراقي ، ويبعثر السلطة على الاحزاب ويبني عوائل باقتصاديات ولا يبني دولة ولا بد من تغييره "، مشيرا للحاجة الى قادة جدد من شخصيات كفوءة ورؤية جديدة لادارة الدولة العراقية .



واضاف ، ان " الاحزاب التي استولت على الحكم منذ 2005 حتى عام 2020 مشمولة بفكرة الازاحة الجيلية التي تستهدف الافكار والعقول التقليدية التي لم تنتج دولة "، مبينا ان " قوى الاسلام السياسي تعاني سوء افعالها السياسية وستتقلص في الانتخابات المقبلة نتيجة ممارساتها الخاطئة ".





ورأى العرباوي ، ان " دعوة التيار الصدي لم تلق الصدى الكافي من القوى الشيعية لان الدعوات الطائفية اصبحت غير مجدية والهدف الاساس منها هو انتخابي "، ".



وكشف عن وجود جهة سياسية متنفذة /لم يسمها/ تسيطر بنسبة 80 % على المفوضية بحسب ما يتداول على لسان مسؤولين فيها ،مذكرا ان " القانون الانتخابي الحالي لايمكن لكتلة معينة بالحصول على اكثر من 50 مقعدا.