جمال كوجر: زيارة رئيس الإقليم إلى بغداد لم تحدد بعد

قال عضو مجلس النواب جمال كوجر ان زيارة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد لم تحدد بعد. وقال ان : زيارة بارزاني تم تداولها اعلاميا ولم تحدد بشكل رسمي لحد الان. Copy أخبار متعلقة نائب يؤكد انه لا توجد اضافة أي درجة وظيفية ضمن موازنة العام المقبل نائب: تقديرات العجز ستبلغ ضمن موازنة 2021 بين 35 إلى 45 ترليون دينار المالية النيابية : قانون الاقتراض الداخلي الجديد لم يصل البرلمان وننتظر خطوات الحكومة بشأن الرواتب المالية النيابية: حكومة الكاظمي لم تقدم اي ورقة اصلاحية حتى الان نائب : موازنة 2021 ستكون صعبة على العراقيين نائب: لا حجة للحكومة بعدم دفع الرواتب بعد إقرار قانون الإقتراض وارتفاع أسعار النفط