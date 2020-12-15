جمال كوجر: زيارة رئيس الإقليم إلى بغداد لم تحدد بعد



قال عضو مجلس النواب جمال كوجر ان زيارة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد لم تحدد بعد.



وقال ان : زيارة بارزاني تم تداولها اعلاميا ولم تحدد بشكل رسمي لحد الان.