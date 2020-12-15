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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 02:11 ص

الحرب على الانتخابات المبكرة في العراق من قبل ميليشيات إيران.. الفتح: لن تجرى في يونيو 2021

انتخابات في العراق

مراقبون: عصابات إيران المسلحة تحاول بشتى الطرق عرقلتها وتعلم أنها خارج البرلمان القادم

تتحسب عصابات إيران الإرهابية المسلحة للانتخابات المقبلة في إيران. وتعرف تماما أن الثورة العراقية الكبرى فضحت أغراضها وأنه يستحيل أن تحصل أي منها على أي صوت في الانتخابات القادمة، باستثناء أصوات عناصرها والمجندين في ركابها لذلك تصاب بالذعر الشديد كلما يقترب موعد الانتخابات المبكرة القادمة في يونيو 2021 وتحاول عرقلة الموعد أو حتى نسفه.
وكان قد أكد القيادي في تحالف الفتح الارهابي، الممثل لميليشيا بدر الإيرانية، غضنفر البطيخ، ان الانتخابات المبكرة في العراق، لن تجري، رغم كل التأكيدات الحكومية على إجرائها في يونيو المقبل!! 


وقال البطيخ، في تصريحات، نقلها موقع "شفق نيوز"، إن "الانتخابات المبكرة في العراق، لن تجري في يونيو 2021، كما وعدت الحكومة العراقية بذلك، فهذا الموعد سوف يؤجل الى نهاية سنة 2021، لأسباب عدة منها الظرف المالي والصحي، لكن في الحقيقة لا يوجد توافق واتفاق على هذا الأمر.
وبين انه بعد تأجيل موعد الانتخابات المبكرة الى نهاية سنة 2021، سوف يتم تأجيلها مرة ثانية، إلى أيار 2022، حيث موعد الانتخابات الاعتيادية، وهذا السيناريو من الآن يجري إعداده، وهناك شبه توافق عليه بين قوى سياسية متنفذة!!
اي انها لن تجرى هكذا الا في موعدها مايو 2022 وهو ليس استهتارا فقط بمطالب الثورة العراقية ولكنه استهتار بالدولة وبرمتها وكشف للتفجيرات والاعمال الاجرامية التي سيجرى تنفيذها لاعاقة الموعد الرسمي بعد نحو 6 أشهر.
وقال الصحفي والباحث زياد السنجري، في حديث لموقع الحرة، أنّ إيران تحاول أن تستحوذ بشكل كامل على كل المقاعد النيابية، ولذلك تريد إنشاء كيانات جديدة والدخول في الانتخابات المقبلة حتى لو كانت تحت مسميات مختلفة تحت مسمات مختلفة. وهذا احد الطرق لخوضها اذا تعثر تأجيل موعدها.
وشدد السنجري على أنّ أكثر ما تخشاه المليشيات الإيرانية، إجراء انتخابات نزيهة تنتج شخصيات معارضة لها، لذلك نرى في المشهد السياسي مجموعات جديدة ميليشياوية وحركات لم يسمع عنها أحد من قبل،، كحركة استباقية منها للالتفاف على إرادة العراقيين ومصادرة رأيهم.
 وشدد مراقبون، أن طهران وعصاباتها المسلحة تتدارس ليل نهار كيفية نسف الانتخابات المبكرة القادمة أو تأجيلها عام او عامين حتى تقضي تماما على جذوة الثورة العراقية وتحاول اصلاح صورتها الكريهة.
ا.ي

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أخر تعديل: الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 02:13 ص
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