تقرير يرصد: تصدع داخل الحشد الإرهابي وحرب باردة بين قم وطهران.. أذرع السيستاني وخامنئي وجها لوجه

مراقبون: هناك انقسام وامتعاض ضد سيطرة إيران بالكامل على فصائل الحشد الإرهابي وتوجيهه



في الوقت الذي يقلل فيه خبراء، من أهمية ما أسماه بعض المراقبين من تصدع في الحشد الشعبي الإرهابي وانقسام واضح بين الحشد الولائي الخامنئي وحشد المرجعية السيستاني. وقالوا إنها "زوبعة في فنجان ارهابيين" وكلهم ميليشيات شيعية مسلحة تعمل ضد العراق.

قال المراقبون، ان هناك انقسام حقيقي وخلافات وقد تعلو الفترة القادمة وتزداد عمقا.

وسلط المؤتمر الذي انعقد مؤخّرا في مدينتي كربلاء والنجف تحت عنوان "حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة"، الضوء على انقسام الحشد الشعبي الارهابي، الذي تشكل بداية بفتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها السيستاني ومنها استمد 'الحشد' وجوده وظهوره على الساحة.

ويأتي هذا الانقسام، وفق تقرير نشره موقع "ميدل ايست أونلاين"، على وقع قضية قديمة متجددة، أساسها الخلاف المكتوم بين مرجعية النجف المحلية ممثلة في شخص السيستاني وكبار المراجع الشيعية العراقية من جيله أو أتباعه، وإيران ممثلة في مرجعية قم والتي تضم الحوزات العلمية ودرس فيها وتخرج منها كثير من مراجع الشيعة لدى العراق. لكن صدى الانقسام الحاصل بين الحشدين المرجعي (نسبة للمرجع الأعلى في العراق) والولائي (نسبة لولاية الفقيه) يبدو أعمق من مجرد خلاف عابر.

ويُسوّق الحشد الشعبي الارهابي، الذي يضم عشرات الفصائل الشيعية المسلحة (معظمها يدين بالولاء لإيران) نفسه ككتلة متماسكة ومتجانسة، لكن بعد إعلان أربع ميليشيات منه، تمايزها عن باقي مكوناته عقيدة وهدفا وولاء ومرجعية، سقطت مقولة التجانس والتناغم.



ويشكل إعلان الميليشيات الأربع منعطفا في تاريخ الحشد الشعبي الائتلاف شبه العسكري الذي لم يمض على تشكيله نحو ست سنوات، وقبل أن يتمدد تسليحيا وتنظيميا واتسعت طموحات قادته وامتدت إلى عالم السياسة ولم تستثن ميدان الاقتصاد والمال.

كما تُعتبر تلك الخطوة انفصالا معلنا في ذلك الجسم الارهابي الدخيل على المكون العراقي وعلى القوات العراقية النظامية التي أُدمج داخلها لتعزيز "شرعيته" سياسيا وعسكريا.

وبدا التصدع جليا – وفق ميدل ايست اونلاين"، في الفترة الأخيرة حين عقدت التشكيلات التابعة للعتبات المقدسة في العراق في الفترة الماضية، مؤتمرا لها هو الأوّل من نوعه، ممهدا لتشكيل حشد مرجعي بهوية محلية مختلفة عن هوية الحشد الولائي الذي انتهى به المطاف حشدا إيرانيا خالصا في تبعيته لطهران وخدمته لأهدافها وخوضه معارك بالوكالة عنها على قاعدة تبنّي قادته للنظرية المعتمدة كنظام للحكم في إيران.

ويبدو هذا المؤتمر الذي تشارك في عقده لواء جند المرجعية ولواء علي الأكبر وفرقة العباس القتالية وفرقة الإمام علي القتالية، نواة للحشد المرجعي نسبة إلى المرجعية المحلية في النجف. ويشير اختياره لشعار 'حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة'، إلى حرص واضح على إعلان التمايز والارتباط بفتوى 'الجهاد الكفائي' التي أطلقها السيستاني في يونيو 2014 وهى سبب المصائب، إضافة إلى الإيحاء بارتباط هذا 'الحشد المصغّر' بالدولة العراقية وأهدافها السياسية والأمنية.

وتأتي هذه التطورات فيما تتردد في العراق أحاديث عن تململ وامتعاض مكتومين لدى مراجع النجف ولدى سياسيين وعسكريين عراقيين باتوا مدركين لخطر الانقلاب الذي نفذته إيران عبر وكلائها من قادة الميليشيات المرتبطة بها واستولت به على الحشد الذي تشكل في الأصل بفتوى من المرجعية المحلية (فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها السيستاني).

وخضع الحشد الشعبي الارهابي، مباشرة للإشراف الإيراني حيث ألقت طهران بثقلها في توجيهه والتحكم فيه وكان قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي تمت تصفيته في غارة أميركية في مطلع يناير كانون الثاني في بغداد، الحاكم الفعلي ومهندس عمليات الحشد حتى أنه كان يتواجد على جبهات القتال وخاصة منه تلك التي جرت على الحدود العراقية السورية وهي منطقة إستراتيجية وتشكل امتدادا جغرافيا للميليشيات الإيرانية متعدد الجنسيات التي كانت ولاتزال تقاتل في سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.

والخلاصة وفق مشاهد عدة فهناك انقسام داخل حشد الارهابيين بين من يديون بالولاء للسيستاني ومن يقدسمون الإرهابي الأكبر خامنئي. ووفق بوادر عدة فإن هذا الانقسام قد يزيد وقد ينشب اقتتتال بين عناصره الارهابية وينتهي هذا الكيان الشيطاني تماما في العراق.

أ.ي