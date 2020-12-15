حرب ناقلات النفط.. إرهاب ايراني مسلط على المنشآت الحيوية يستهدف أمن الطاقة في العالم

خبراء: ألعاب الحوثيين أتباع إيران مكشوفة للغاية والكل يدركها ولا وصف لها سوى الإرهاب



استنكر خبراء، الطريق الارهابي الذي تريد أن تسير فيه إيران الارهابية في اليمن. وقالوا ان الهجمات الارهابية على منشآت النفط إرهاب لا يبرر ولا يقبل والقادم عقاب قاسٍ على طهران وذيولها من الحوثيين.

وكان قد أكد مصدر مسؤول، في وزارة الطاقة السعودية، تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسية في المنطقة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح أمس الاثنين، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريق صغير.

وقال المصدر بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن وحدات الإطفاء والسلامة تمكنت من إخماد الحريق، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته". وشجب المصدر هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أنه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في منطقة الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.



واعتبر المصدر، أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي.

وأكد المصدر خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية، وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية. وأوضح أن العالم بات اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، في حاجةٍ مُلحةٍ للوقوف صفاً واحداً، ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية، واتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها.

من جانبه أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، إن اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية، تقوي العزيمة للتصدي للإرهاب. وشدد في تصريحات لقناة العربية، مساء الاثنين، على أن هناك موقف دولي مؤيد للسعودية ضد هجمات المليشيا المدعومة من إيران.

وأضاف المعلمي إن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيوحد الأطراف اليمنية الموالية للشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي. وكان المعلمي قد اعتبر إعلان واشنطن المرتقب تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" خطوة إيجابية.

وقال المعلمي في مقابلة سابقة، مع قناة العربية، إن هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية للجماعة.

وأوضح أن الحوثيين ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون"، مضيفاً أن "الحوثيين ينتهجون أساليب الابتزاز مع المنظمات الدولية والإنسانية.. ويعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

واعتبر السفير الله المعلمي، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هو "تصنيف عادل ومنصف وحقيقي"، مضيفاً أن "الإدارة الأميركية الجديدة ستتمسك بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية". في سياق متصل، شدد المعلمي على أن "السعودية تتصدى لسلوك إيران المدمر في المنطقة".

وحذر مراقبون، من تداعيات التهاون العربي والدولي امام الحوثيين أتباع إيران ومنفذو أجنداتها. وقالوا ان المطلوب قوة أكبر من ذي قبل وعقوبات صارمة على قيادات هذه الميليشيات الإرهابية لمنعها من تكرار هذه الأعمال الإجرامية مرة ثانية

أ.ي