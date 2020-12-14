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الإثنين, 14 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 14 كانون الأول 2020 09:55 م

أوباما يفضح نفسه: شخص يحكم وفي أذنه سمّاعة وأنا أعطيه التوجيهات.. ومغردون: بايدن مجرد دمية له

أوباما

شن مغردون على موقع التدوين المصغر "تويتر" هجوما عنيفا على الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بعدما كشف في تصريحات متلفزة، أنه سيحكم من وراء الستار ويعطي الأوامر لجو بايدن.

وأكد مغردون، أن جو بايدن بتصريحات أوباما صار مجرد دمية لأوباما، وأن ذلك سيكون عارا على الولايات المتحدة الأمريكية لو حدث ذلك الأمر.

وأجاب أوباما في تصريح متلفز على سؤال، هل كنت تتمنى أن تتولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة ثالثة؟.

وجاءت إجابته، إذا كان بإمكاني إجراء ترتيب بحيث يكون لدى رجل أو امرأة في الواجهة وتوضع له /لها سماعات أذن، لأكون في قبو وملابس منزلي أبحث في الأمور عندها يمكنني أن أقوم بتوصيل الخطوط بينما يقوم شخص آخر بإلقاء الخطابات والاحتفال وسأكون على ما يرام بذلك.

وأكد مغردون أوباما كشف حقيقة الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي لا يهمه مصلحة البلاد بل مصلحة نفسه وتحالف مع قوى الشر من إيران وقطر والصين والشيوعية.

وأشار مغردون إلى أن أوباما بهذا التصريح يريد أن يثبت أنه لديه طموح كبير للحكم وأن بايدن مجرد دميه له، وأنه سيعود لحكم امريكا مرة أخرى عبر الدمية بايدن.

وأشار مغردون إلى أن الحزب الديموقراطي متورط بتزوير الانتخابات والشعب الأمريكي لن يسكت على تدمير وطنه فأغلب الولايات ستنفصل والشعب لن يدع ذلك يتحقق وهذه ستكون صدمة حقيقية لمن راهن على فوز بايدن.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التدوين المصغر "تويتر"، على تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما:

وقال حساب، " سااااير"، " أعتقد أن أوباما حقده على أمريكا والشعب الأمريكي لا يقل عن حقد شي جين بينغ وكتابه الأخير الذي تحدث عن العنصرية ضد السود كونه أول رئيس أسود . يكشف بأنه منزعج من الشعب الأمريكي".


وأضاف، حساب، " @salehpotc"، " هذا الفيديو يدل على أن أوباما لم يكتفي بما حققه في رئاسته ولا زال لديه طموح ورغبات يسعى ليحققها ولم يعد يرغب بالرئاسة بسبب كثرة مسؤولياتها واتعابها وانشغاله الدائم لذلك كان التخطيط والحل لاختيار شخصية ضعيفة دمية يسهل توجيهها والتحكم بها والكل شاهد على قيام أوباما بحملات دعم لدميته".


وتابع حساب، " Ahmad Bin Saleh"، " أوباما آخر خادم لدى اليسار ولي نعمته يحاول توصيل رسالة، ما يأمله اليسار في منطقتنا هو حلم من الماضي، وأدواته أصبحت معطوبة، النموذج اليساري دخل مرحله هذيان الشيخوخة على مستوى  العالم  من ٢٠١٦ ، سيادة اليمين شواهدها واضح لمن يقرأ التغيرات الكبرى".


وأوضح حساب، " ناشي الدحيلان"، " ترامب رجل أمريكا الحديدي ستتغير الأمور لصالحة في اللحظات الأخيرة لأن الحزب الديموقراطي متورط بتزوير الانتخابات والشعب الأمريكي لن يسكت على تدمير وطنه فأغلب الولايات ستنفصل والشعب لن يدع ذلك يتحقق وهذه ستكون صدمة حقيقية لمن راهن على فوز بايدن"..

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