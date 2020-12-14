الشرارة التي تسبق الحريق الكبير.. 14 تجمعًا احتجاجيًا خلال يوم واحد في إيران.. خبراء: نوفمبر جديدة

مراقبون: الملالي أفقر إيران ولا يمكن الاحتمال أكثر من هذا والقادم انفجار كبير



يضع النظام الإرهابي الإيراني يده على قلبه خوفا من تفجر موجة عنيفة من الاحتجاحات الشعبية والعمالية ضده في كافة أرجاء المدن الإيرانية كما حدث العام الماضي في نوفمبر 2019 والسبب تفجر احتجاجات عمالية وشعبية، في أكثر من 14 محافظة إيرانية مرة واحدة، بما وصف بالشرارة التي تسبق الحريق الكبير في طهران.

وكانت أن ذكرت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، أن طهران شهدت أمس الأحد، 14 تجمعا احتجاجيا في مختلف المحافظات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعطيل المصانع والشركات، حيث استمرت بعض الاحتجاجات لليوم الاثنين أيضا.



وذكرت الوكالة، وفق ما نقل في الكثير من وكالات الانباء العالمية، أن عددا كبيرا من متقاعدي الضمان الاجتماعي تجمعوا في مدن تبريز وأراك وخرم آباد وإيلام ومشهد وأصفهان وبوجنورد ويزد ورشت والأهواز، أمام مباني مكاتب هذه المؤسسة وفي طهران أمام البرلمان، للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة و للاحتجاج على حرمانهم من التأمين.

وذكر المتقاعدون، في تصريحات لوكالة العمل الإيرانية "ايلنا" أن مطالبهم تشمل أيضا دفع علاوات نهاية العام وحساب سجلات الأعمال الشاقة والتضرر الصحي. وقال المتظاهرون أمام البرلمان الذين بلغ عددهم بالمئات، إن حوالي 13 ألف معلم أحيلوا للتقاعد في جميع أنحاء البلاد يريدون تحديد مصيرهم، حيث إن أغلبهم لا يتلقى سوى 300 ألف تومان (حوالي 20 دولارا) كراتب شهري وتأمين لمدة 10 أيام فقط.

هذا وتجمع عدد من سائقي حافلات نقل الركاب الخاصة في طهران احتجاجا على فصلهم من وظائفهم بعد 14 عاما. وفق ما نشرت "العربية"، كما تجمع عدد من عمال بلدية إيلام، أمام محكمة المدينة احتجاجًا على عدم استلام رواتبهم لعدة أشهر.

يأتي هذا فيما استمر عمال وحدة خدمات مجمع "هفت تبه" لقصب السكر شمال إقليم الأهواز، بإضرابهم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم المتأخرة وعدم تسوية وضعهم الوظيفي. ونشرت قناة تابعة لعمال قصب السكر عبر تطبيق تلغرام، خبرا يفيد بانتحار أحد العمال ويدعى رضا آل كثير.

وفي أصفهان، نظم موظفو الدائرة العامة للوقاية ورفع مخالفات في بلدية أصفهان تجمعًا للاحتجاج على تغيير العقود وتهديدهم بالتسريح.

وتأتي هذه الاحتجاجات في مدن مختلفة في إيران في وقت وضعت فيه السلطات قواتها الأمنية في حالة تأهب منذ نوفمبر الماضي، خوفا من تكرار احتجاجات العام الماضي.

ويرى خبراء، أن طهران تواجه مشاكل بالجملة أمام الشعب الإيراني سواء من الناحية الاقتصادية المتردية، أو التدهور الغير مسبوق في مستويات المعيشة يضاف إلى ذلك قبضة أمنية وقمعية رهيبة.

المثير وفق الخبراء، أن كل هذا يتم في بلد غني للغاية وفي صدارة الدول النفطية في العالم لكن نظام الملالي الإرهابي أفقره بسياساته طيلة 4 عقود.

أ.ي