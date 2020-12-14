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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 14 كانون الأول 2020 09:18 م

مليار دولار متوقعة من إعادة فتح منفذ عرعر مع السعودية.. ونشطاء: فتح المعبر لتخليص العراق من إيران

عرعر

كشف مدير عام منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، حبيب كاظم العلي، عن أن المنفذ سيسهم في إنعاش السوق المحلية العراقية، ويمكن أن تصل إيراداته إلى مليار دولار خلال العام المقبل.

وأكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فتح معبر عرعر بين العراق والسعودية، جاء لعودة العراق إلى الحضن العربي وسحبه من إيران.

وقالت الكاتبة البحرينية، سوسن الشاعر،  إن السعودية مقبلة على العراق لتعويض سنوات من القطيعة تركت فراغاً عربياً قفزت إليه إيران، ويحتاج الأمر لنفس طويل وجهود بناء تعادل جهود الهدم التي ظلت تعمل منفردة بلا قيود على مدى 17 عاماً، اختُطف فيها العراق من حضنه الطبيعي.

وأضافت الشاعر، لن يكون الأمر سهلاً أبداً، فأمثال قيس الخزعلي منتشرون ولهم نفوذ، ولن تتوقف محاولاتهم على مجرد التهديد، فالعراق شبه محتل، إذ تعده إيران ولاية من ولاياتها، وبذلت من أجل إخضاعه الكثير، فهو معبرها الآن لتتمدد شرقاً، ومنبع استنزاف لموارده، وسيبذل الإيرانيون الكثير لمنع نجاح المساعي السعودية.

وأكد مدير المنفذ حبيب كاظم العلي، أن منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية افتتح رسمياً أمام حركة التجارة، وسيفتح أيضاً أمام المسافرين بعد الانتهاء من الضوابط الدولية لجائحة كورونا كونه يعد الخط الدولي البري الذي يمر عبر العراق لتفويج الحجاج العراقيين.

وأوضح العلي، أن "الدوائر المعنية استكملت مستلزماتها كافة لكي يعمل المنفذ بنسبة 100%، وبكامل طاقته وعلى مدار 24 ساعة"، لافتاً إلى أن "المواد الداخلة هي المصرح بها رسمياً، أي أن كل مادة تصدّر بها تكون بإجازة استيراد رسمية، ولا يسمح بدخول أي مادة من دون إجازة أو شهادة المنشأ".

وأشار إلى أن "المنفذ سيصبح مؤسسة ضخمة وسيوفر فرص عمل كبيرة لأبناء محافظتي الأنبار وكربلاء، خصوصاً ولأبناء العراق عموماً"، مبيناً أنه "سيتم التخليص الجمركي وشركات النقل وإنشاء ساحة التبادل التجاري داخل الأراضي العراقية، وهي تجربة فريدة من نوعها وستجري كافة الأعمال بأيادٍ عراقية، مما يزيد توفر فرص العمل".

وأوضح أن "حجم الإيرادات سيكون مرتفعا وتصاعدياً في الأيام المقبلة"، مؤكداً أن "المنفذ سيصبح بوابة لدول الخليج العربي ومصر لتصدير منتجاتها والبضائع إلى العراق".

وحذر نشطاء من الميليشيات الموالية لإيران في العراق أن تتعرض للمعبر وتمنع قدوم البضائع السعودية إلى العراق، فهذه الميليشيات لا تريد خيرا للعراق على الإطلاق.

كما حذر النشطاء من سرقة إيرادات البالغة مليار دولار كما يتوقع مدير المنفذ خاصة بعد سرقة أغلب إيرادات المعابر في البلاد من قبل لصوص السلطة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على إعادة فتح معبر عرعر بين العراق والسعودية:

وقال حساب، " عبدالله غانم القحطاني"، " لقيس الخزعلي وأمثاله: السعودية تسجل١٠٠شركة بالعراق للتنمية وزراعة الأرض وتوظيف العاطلين، بالأمس تم فتح منفذ عرعر جهة الأنبار وغداً منفذ الجميمة عبر صلاح الدين رئيس الوزراء من يقصد بكلامه يا قيس؟ أليس أعداء العراق؟ منهم؟
أنت يا قيس جندي لإيران فماذا قدمت لوطنك العراق؟".


وأضاف، حساب، " عامر الشهري"، " السعودية همها الأكبر هو الحفاظ على البيت العربي وترميم أركانه التي نخرها الفرس .   العراقيون الشرفاء يتجهون لمصدر السلام ويمدون يد السلام مع حصنهم المنيع السعودية عش العراق العربي حر منيع من شر إيران فارسي النزعة".


وتابع حساب، " عبدالله العوني"، "ما زال العراق الحبيب علم العراق غير قادر على إبعاد الايرانيين من بلادهم، أخشى خطرهم بعد افتتاح السعودية للمنفذ في هذا التوقيت".

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