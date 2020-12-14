صفعة أمريكية جديدة.. عقوبات تطال مسؤولي الاستخبارات الإيرانية بتهم قتل وخطف

واشنطن: أي اتفاق مع إيران في المستقبل يجب أن يضم إطلاق سراح السجناء الأميركيين في طهران الإرهابية



جاءت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، لتواصل خطوات مهمة عاصفة اتخذتها إدارة الرئيس ترامب في العمل على توجيه لكمات قوية عاصفة الى النظام الارهابي الحاكم في طهران. بهدف شل حركته تماما وتوضيح أوجه إرهابه وأعماله الإجرامية سواء داخل إيران أو خارجها.

وكانت أن حملت الولايات المتحدة الأمريكية، طهران للمرة الأولى مسؤولية "خطف" الأميركي بوب ليفنسون "ووفاته على الأرجح"، علما أنه عنصر سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) فقد العام 2007 في إيران في ظروف غامضة.

وأعلنت وزارة الخزانة الاميركية أن واشنطن فرضت عقوبات على مسؤولين بارزين في الاستخبارات الايرانية هما محمد باصري واحمد خزائي للاشتباه بضلوعهما في قضية ليفنسون، فيما حض مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب حكومة الرئيس المنتخب جو بايدن على أن يشمل أي تفاوض مقبل حول البرنامج النووي الإيراني "عودة جميع الأميركيين المعتقلين ظلما (في إيران) الى الوطن".



وتأتي العقوبات بحقهما على خلفية اختطاف عميل سابق في الاستخبارات الأميركية FBI وهو بوب ليفنسون، الذي اختفى في إيران ويعتقد أنه توفي في السجن.

وأوضح المسؤولون الأميركيون، أن أي اتفاق مع إيران في المستقبل يجب أن يضم إطلاق سراح السجناء الأميركيين في إيران.



وفي مارس الماضي، أعلنت أسرة العميل السابق ليفنسون الذي فقد أثره في إيران في 2007 في ظروف غامضة، أنّه توفي حيث كان رهن الاعتقال. وشددت الأسرة على أنها لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون، وأوضحت أن وفاته حصلت قبل تفشي وباء كورونا في إيران.

والجدير بالذكر أن بوب ليفنسون مسجون في إيران منذ ما يقارب 13 عاما، بتهم باطلة. ويوصف ليفنسون في الولايات المتحدة بأنه "الرهينة" المحتجز لأطول فترة في التاريخ الأميركي.

وقال مدير الشرطة الفدرالية الأميركية، كريستوفر راي، في بيان إن الحكومة الإيرانية تعهدت تقديم مساعدتها لإعادة بوب ليفنسون، لكنها لم تفعل ذلك البتة. الحقيقة أن عناصر في أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وبموافقة مسؤولين إيرانيين كبار، ضالعون في خطف واعتقال بوب ليفنسون".

وصرح مسؤول أميركي كبير آخر للصحفيين، وفق "سكاي نيوز عربية" أن الحكومة الأميركية خلصت إلى أن كل الأدلة المتوافرة لدينا تثبت على ما يبدو أن بوب مات خلال اعتقاله.

وأكدت واشنطن على الدوام أن ليفنسون لم يكن يعمل لحساب الحكومة الأميركية حين فقد أثره في مارس 2017 في جزيرة كيش في الخليج. وكان قد تقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل نحو 10 أعوام، لكن صحيفة واشنطن بوست أوردت أنه كان يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ويستعد للقاء مخبر حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال خبراء لـ"بغداد بوست"، أن العقوبات الأمريكية على مسؤولين بارزين في الاستخبارات الإيرانية يحاصر هذا الكيان الدموي ويشل تحركات قادته وينبه العالم لإجرام الاستخبارات الإيرانية وجرائمها.

ا.ي