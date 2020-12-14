مفاجأة مدوية.. مخطط إخواني في الخليج تكشفه تحقيقات مصرية.. وتغلغل في الجاليات العربية في أوروبا

خبراء: خطر تنظيم الإخوان الإرهابي لا يتوقف عند مصر ولكن لعشرات الدول العربية والأجنبية ومصر فكت طلاسمه



لا يمكن إلا أن يكون تنظيم الإخوان الإرهابي المرتبط بقطر والحاصل على دعم منها. "نبت شيطاني"، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بسبب مخططاته الإرهابية للتغلغل في عشرات الدول سواء في الخليج العربي أو أوروبا أو غيرها.

علاوة على أن كل التنظيمات الإرهابية في العالم سواء كانت الدواعش أو القاعدة او غيرها خرجت من رحم هذا التنظيم الإجرامي.

وكانت قد كشفت مصادر لـ " قناة العربية"، إن تحقيقات مصرية كشفت عن مخطط إخواني لإقامة مشاريع في الخليج. وكشفت المصادر عن تشكيل الإخوان عناصر شديدة الخطورة في الخليج.



وأضافت المصادر أن التحقيقات المصرية كشفت عن نقل الإخوان أموالهم إلى إيران مؤخراً. وأفادت أن "التحقيقات المصرية ستؤدي إلى القبض على المزيد من عناصر الإخوان".

وحسب المصادر، فإن القاهرة أبلغت دولاً خليجية بمعلومات دقيقة عن تحركات الإخوان. هذا وكشفت عناصر إخوانية رُحِّلت من الكويت عن تنسيق مع الإخوان في تركيا"، بحسب المصادر.

كما أشارت التحقيقات المصرية إلى اختراق الإخوان للجاليات العربية في أوروبا.

ياتي هذا فيما مازالت عملية القبض على محمود عزت، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان في مصر، تكشف عن معلومات مهمة وخطيرة عن أنشطة واستثمارات وشركات الإخوان التي كان يشرف على إدارتها محمود عزت بعد القبض على خيرت الشاطر نائب المرشد.

وأسفرت المعلومات، عن ضبط مجموعة من رجال الأعمال يقومون بتوظيف أموال الجماعة وتمويل أنشطتها من عائدات تلك الأموال، ومنهم 2 من أشهر رجال الأعمال في مصر، ثبت تورطهما في عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح الجماعة، هما صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركي صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة، فضلا عن خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الإخوان، وحاتم عبداللطيف وزير النقل الأسبق في عهد الإخوان.

كما كشفت عن اسم جديد من رجال الأعمال، تبين أنه يقوم باستثمار وتوظيف أموال الجماعة في عدة أنشطة متعلقة بتجارة الأقطان والبورصة والخدمات اللوجيستية في الموانئ المصرية، وتحديدا ميناء الدخيلة في الإسكندرية. وثبت أن حاتم عبداللطيف وزير النقل الإخواني، في عهد تولي الرئيس الراحل والمعزول محمد مرسي، قام بتسهيل بعض الأعمال لشركاته.

الاسم الجديد، ورغم أنه غير معروف إعلاميا مصريا او عربيًا إلا أنه يدير أنشطة واستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه مصري، وهو "سمير تحسين عبدالحليم عفيفي"، حيث يمتلك نسبة كبيرة في إحدى شركات الأقطان، ولديه شركة للوجيستيات المتطورة حصلت على حق تنفيذ بعض المشروعات في ميناء الدخيلة، وحدثت خلافات بينها وبين الحكومة عند تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة الصب غير النظيف بسبب إخلالها بالبنود التعاقدية ورفضها لملاحظات مجلس الدولة، كما كانت تنتظر تنفيذ بعض المهام في ميناء شرق بورسعيد لكن حدثت خلافات أيضا مع الحكومة أدت لتعثر التنفيذ.

وكشفت المعلومات التي حصلت عليها "العربية. نت" أن رجل الأعمال ينتمي فعليا لجماعة الإخوان، ويدير حصة من استثمارات التنظيم، وكان من بين الخلايا التي لم يكشف عنها الستار من قبل، ولكن كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية ضلوعه في توظيف أموال الإخوان مقابل نسبة تتجاوز 20%.

وكشفت المعلومات التي نشرتها قناة "العربية" عن وجود 3 شركات أخرى تستحوذ جماعة الإخوان على حصص مالية بها وتستخدم عائداتها في الإنفاق على أنشطة التنظيم وعناصره، وأسر المحتجزين والهاربين منهم، وهم شركة "ماي واي ايجيبت" لمستحضرات التجميل، و"أوبتيم للنقل" وإدارة المراكز الرياضية، و"نوفو كير" للتجارة والتوكيلات.

وقال خبراء، إن ما تكشف من أمر جماعة الإخوان الإرهابية في مصر له صداه في العالم كله. لأنه تنظيم ممتد ومتعدد الشبكات وإرهابي مدمر كما أن له أنصار داخل عشرات الدول العربية.

ولعل أبرز ما تم كشفه هو مخطط الانتشار داخل الخليج العربي وفي أوروبا وتكوين شبكات إجرامية تهدد أمن هذه الدول وسلامتها.

أ.ي