بعد اعتقال الجزائري وقائد ميليشيا سرايا الخراساني.. نشطاء: تصفية عصابات ذئاب تتناحر في ما بينها

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اعتقال الإرهابي حامد الجزائري القيادي بميليشيا الخراساني التابعة لإيران، كذلك اعتقال علي الياسري الأمين العام لنفس الميليشيا.

وقال نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ما يحدث هو تصفية عصابات ذئاب تتناحر في ما بينها من أجل إرضاء نظام الملالي الإيراني.

وأشارت المصادر السياسية إلى أن تلك الاعتقالات بسبب ملفات فساد مالية في ميليشيا الحشد الشعبي الطائفي، وتناحر بين العصابات الموالية لإيران.

وتهكم النشطاء، أن السبب في ذلك أن الدعم الإيراني أصبح قليلا للميليشيات الموالية لها في العراق فأردت تفكيك بعض الفصائل التابعة لها.

وأشاروا إلى أن ما تم عبارة عن مسرحية بين الميليشيات الموالية لإيران أمام حكومة مصطفى الكاظمي، ثم يطلقون سراحهم بعد فترة قصيرة.

وقال مراقبون، إنها ربما محاولة أخيرة من المرجعية الفاشلة للعودة إلى الواجهة ومن أجل حفظ ما تبقى من قُطيرات ماء الوجه، لاسيما بعد أن أصبح الجميع يتهم المرجعية بالتستر على أفعال المليشيات المنفلتة وتغطيتهم بغطاء الحشد.

وأشارت مصادر إلى أن حامد الجزائري زعيم ميليشيا سرايا الخراساني وعلي الياسري الأمين العام للميليشيا تم بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الكاظمي لتورطهم باغتيال هشام الهاشمي.

وأكد نشطاء، أن العبرة بمحاكمتهم لا باعتقالهم، فهؤلاء وغيرهم قتلوا مدنيين أبرياء على ومرئي ومسمع من الدولة و أجهزتها الأمنية.

وأكد مراقبون، أن ميليشيا سرايا الخراساني المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني متهمة بجرائم قنص متظاهري ساحة التحرير في تشرين الماضي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على اعتقال الإرهابين حامد الجزائري، وعلي الياسري:

وقال حساب، "حامد جاسم"، " توجيهات إيرانية بتقليل الأحزاب والسرايا الولائية والإبقاء على عدد محدد منها".



وأضاف، حساب، " iraq_lion"، " مسرحية جديدة ويطلقون سراحهم بعد فترة".



وتابع حساب، " SaRaH"، " أمن الحشد الولائي الفاسد يعتقل المجرم والفاسد علي الياسري هذا الخبر الأصلي".



وذكر حساب، " ana"، " تصفية عصابات ذئاب تتناحر في ما بينها من أجل إرضاء الثعبان مقتدى القاتل".