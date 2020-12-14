بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 14 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
أوباما يفضح نفسه: شخص يحكم وفي أذنه سمّاعة وأنا أعطيه التوجيهات.. ومغردون: بايدن مجرد دمية له مليار دولار متوقعة من إعادة فتح منفذ عرعر مع السعودية.. ونشطاء: فتح المعبر لتخليص العراق من إيران بعد اعتقال الجزائري وقائد ميليشيا سرايا الخراساني.. نشطاء: تصفية عصابات ذئاب تتناحر في ما بينها فيديو لميليشاوي إيراني إرهابي يغتصب سيدة يثير الغضب.. ونشطاء يطالبون بطرد الميليشيات الإجرامية من العراق تزايد حالات الانتحار في العراق.. مغردون: عنف أسري ومشاكل نفسية واجتماعية ونقوس خطر رفع الخيام وفتح ساحة الحبوبي بالناصرية.. ونشطاء: تمت بإرادة المتظاهرين وليس قسراً والمظاهرات لن تتوقف القبض على محتال متهم بقضايا اصدار اوامر تعيين مزورة وقروض وهويات مزورة في بغداد الخدمات النيابية: شركة صينية قدمت عروضها بشأن ميناء الفاو مختصة بالكهرباء نائب يكشف عن وجود 300 ألف موظف فضائي بكردستان وزارة النفط تعلن اطفاء البئر 44 في حقل خباز بكركوك
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 14 كانون الأول 2020 07:50 م

بعد اعتقال الجزائري وقائد ميليشيا سرايا الخراساني.. نشطاء: تصفية عصابات ذئاب تتناحر في ما بينها

10

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اعتقال الإرهابي حامد الجزائري القيادي بميليشيا الخراساني التابعة لإيران، كذلك اعتقال علي الياسري الأمين العام لنفس الميليشيا.

وقال نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ما يحدث هو تصفية عصابات ذئاب تتناحر في ما بينها من أجل إرضاء نظام الملالي الإيراني.

وأشارت المصادر السياسية إلى أن تلك الاعتقالات بسبب ملفات فساد مالية في ميليشيا الحشد الشعبي الطائفي، وتناحر بين العصابات الموالية لإيران.

وتهكم النشطاء، أن السبب في ذلك أن الدعم الإيراني أصبح قليلا للميليشيات الموالية لها في العراق فأردت تفكيك بعض الفصائل التابعة لها.

وأشاروا إلى أن ما تم عبارة عن مسرحية بين الميليشيات الموالية لإيران أمام حكومة مصطفى الكاظمي، ثم يطلقون سراحهم بعد فترة قصيرة.

وقال مراقبون، إنها ربما محاولة أخيرة من المرجعية الفاشلة للعودة إلى الواجهة ومن أجل حفظ ما تبقى من قُطيرات ماء الوجه، لاسيما بعد أن أصبح الجميع يتهم المرجعية بالتستر على أفعال المليشيات المنفلتة وتغطيتهم بغطاء الحشد.

وأشارت مصادر إلى أن حامد الجزائري زعيم ميليشيا سرايا الخراساني وعلي الياسري الأمين العام للميليشيا تم بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الكاظمي لتورطهم باغتيال هشام الهاشمي.

وأكد نشطاء، أن العبرة بمحاكمتهم لا باعتقالهم، فهؤلاء وغيرهم قتلوا مدنيين أبرياء على ومرئي ومسمع من الدولة و أجهزتها الأمنية.

وأكد مراقبون، أن ميليشيا سرايا الخراساني المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني متهمة بجرائم قنص متظاهري ساحة التحرير في تشرين الماضي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على اعتقال الإرهابين حامد الجزائري، وعلي الياسري:

وقال حساب، "حامد جاسم"، " توجيهات إيرانية بتقليل الأحزاب والسرايا الولائية والإبقاء على عدد محدد منها".


وأضاف، حساب، " iraq_lion"، " مسرحية جديدة ويطلقون سراحهم بعد فترة".


وتابع حساب، " SaRaH"، " أمن الحشد الولائي الفاسد يعتقل المجرم والفاسد علي الياسري هذا الخبر الأصلي".


وذكر حساب، " ana"، " تصفية عصابات ذئاب  تتناحر في ما بينها من أجل إرضاء الثعبان مقتدى القاتل".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أوباما

أوباما يفضح نفسه: شخص يحكم وفي أذنه سمّاعة وأنا أعطيه التوجيهات.. ومغردون: بايدن مجرد دمية له 14 كانون الأول 2020 09:55 م

احتجاجات في ايران

الشرارة التي تسبق الحريق الكبير.. 14 تجمعًا احتجاجيًا خلال يوم واحد في إيران.. خبراء: نوفمبر جديدة 14 كانون الأول 2020 09:45 م

عرعر

مليار دولار متوقعة من إعادة فتح منفذ عرعر مع السعودية.. ونشطاء: فتح المعبر لتخليص العراق من إيران 14 كانون الأول 2020 09:18 م

المخابرات الايرانية

صفعة أمريكية جديدة.. عقوبات تطال مسؤولي الاستخبارات الإيرانية بتهم قتل وخطف 14 كانون الأول 2020 09:10 م

محمود عزت - القطب الاخواني المحبوس الان في مصر وكان يقوم بعمل المرشد

مفاجأة مدوية.. مخطط إخواني في الخليج تكشفه تحقيقات مصرية.. وتغلغل في الجاليات العربية في أوروبا 14 كانون الأول 2020 08:03 م

1

فيديو لميليشاوي إيراني إرهابي يغتصب سيدة يثير الغضب.. ونشطاء يطالبون بطرد الميليشيات الإجرامية من العراق 14 كانون الأول 2020 05:39 م

الانتحار

تزايد حالات الانتحار في العراق.. مغردون: عنف أسري ومشاكل نفسية واجتماعية ونقوس خطر 14 كانون الأول 2020 02:28 م

ساحة الحبوبي

رفع الخيام وفتح ساحة الحبوبي بالناصرية.. ونشطاء: تمت بإرادة المتظاهرين وليس قسراً والمظاهرات لن تتوقف 14 كانون الأول 2020 01:27 م

التعليقات