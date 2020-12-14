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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 14 كانون الأول 2020 05:39 م

فيديو لميليشاوي إيراني إرهابي يغتصب سيدة يثير الغضب.. ونشطاء يطالبون بطرد الميليشيات الإجرامية من العراق

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سادت حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد تداول مقطع فيديو لميليشياوي إرهابي من الميليشيات الموالية لإيران بعد قيامه باغتصاب سيدة عراقية أمام أولادها.

وهاجم نشطاء عراقيون الرئاسات الثلاث وجميع المسؤولين والأحزاب في العراق، وقاموا بتحميلهم المسؤولية الكاملة عن تلك الأفعال الإجرامية والتي تقوم بها ميلشيات إيران تحت سمع وبصر الحكومة.

من جانبه، قال السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، يعد العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان تدميراً في العالم اليوم.

وأضاف، هيكي في تصريح له، حان الوقت لاتخاذ إجراء بهذا الصدد في العراق والمملكة المتحدة وحول العالم.

وطالب نشطاء عراقيون، السفير البريطاني بطرد العمائم الموالية لإيران والسيستاني من بريطانيا التي توجد لهم بها مكاتب ويقيمون إقامة شبه دائمة في بريطانيا.

كما طالب النشطاء بمحاكمة دولية لكل الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لإيران، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل وإنقاذ العراق من السياسيين الفاسدين.

وهاجم نشطاء، منظمات حقوق الإنسان، مؤكدين أنها لا ترى ما يجري في العراق وسوريا ولبنان، منظمات مسيسة وخلف تسيسها تنظيم الحمدين الإرهابي من عام ٢٠٠٤.

وأشاروا إلى أن العراقيين ينكل بهم باسم الدين والطوائف المدعومة من إيران ولحقت بها سوريا واليمن ولبنان وليبيا هذه المناظر لا تجدها على قناة "العهر"، في إشارة إلى قناة الجزيرة القطرية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال رواد مواقع التواصل الغاضبة على فيديو اغتصاب سيدة عراقية بفعل الميليشيات الموالية لإيران في العراق:

وقال حساب، " جابر عثرات الكرام"، " لماذا لا يتحرك أبناء العراق لطرد هؤلاء المجرمين وزجهم بالسجن أفعال هذه الميليشيات القذرة هي ما تحفز لظهور منظمات إرهابية أخرى كداعش وأخواتها ، لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومضاد له في الاتجاه".


وأضاف، حساب، "" dana، " العراقيون يعانون الأمرين بسبب بوش وأوباما وإيران والطعمة الفاسدة الحاكمة، إلى متى يا عراق؟،  إذ لم تتحركوا لتبقي السيادة عراقية خالصة لن تقوم لكم قائمة اتحدوا وخلصوا وطنكم من الفاسدين بالقوة".


وذكر حساب، " Ali Al-Otaibi"، " العتب والله على الدول العربية والإسلامية المفروض يقاطعون العراق حتى تتعهد حكومة الكاظمي بالقضاء على الميليشيات الشيعية ومحاكمة دوليه لكل الميليشيات المسلحة الإرهابية بالعراق".


وتابع حساب، " Al Gailaney"، " عندما يحكم الشيعة أي بلد عربي هكذا سيكون مصير السُنة، إلى أهلنا في الخليج العربي اسمعوا وعوا لقد طفح الكيل، هؤلاء الضحايا الأبرياء هم أخوانكم وأخواتكم في العراق من أهل السُنة".


وقال حساب، "ما أجملك يا عالمي العربي"، " نطالب حكام العرب تجريد المجوس الحاقدين من الجنسية العربية وردهم إلى بلادهم بلاد الفرس الحاقدين".


وأضاف، حساب، " Nawaf"، " مصائب وجرائم تحدث في العراق أصبحنا نقرأ عنها ونسمع بها ما حدثت في أي أرض فيها رئيس دولة ومجلس وزراء ومجلس نواب ومحافظين للمدن وجيش وشرطة ولكنهم غُثاء لا قيمة لهم كلهم والعجيب أنهم يقولون أنهم ولاة أمر العراق، بئس الولاة وبئس الحكام".

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