تزايد حالات الانتحار في العراق.. مغردون: عنف أسري ومشاكل نفسية واجتماعية ونقوس خطر

تزايد بشكل كبير في العراق، حوادث الانتحار خلال الأعوام الماضية نتيجة صعوبة الحياة في البلاد التي تعاني من مشاكل لا تحصى ولا تعد في مختلف المجالات.

وربما زادت معدلاتها مع الآثار السلبية لفيروس كورونا وما خلفته من أضرار بالغة على الأسر دفعت بعض أفرادها إلى اليأس من مستقبل منشود لهم.

وأشار مغردون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، إلى أن المشاكل الأسرية والأسباب الاقتصادية، إضافة إلى الضغوط النفسية مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، كلها أدت إلى زيادة معدلات الانتحار ومحاولات الانتحار في العراق.

وارتفاع حالات الانتحار بشكل سنوي دفع بمنظمة الصحة العالمية عبر بعثتها في العراق إلى دق ناقوس الخطر في التعاطي معها كظاهرة تمسك عصب المجتمع المتمثل بالشباب.

فالبعثة حذرت من تزايد حالات الانتحار في العراق على مدى السنوات الماضية معربة عن قلقها بحيث ليس من الممكن تجاهله. وإذا لم يتم التصدي لهذه الظاهرة، فسوف تستمر بإلحاق خسائر كبيرة بالأفراد والمجتمعات في البلاد.

وبينت المنظمة أن عام 2019 شهد وفاة أكثر من 590 شخصاً في العراق بسبب الانتحار، وحاول 1112 شخصاً آخرين الانتحار، مؤكدة أن 80 في المئة منهم من النساء. ما يعني، وفاة واحدة وثلاث محاولات انتحار يومياً.

وتشير المنظمة إلى أن عدد حالات الانتحار المبلغ عنها في 2019 أعلى من تلك المسجلة في عام 2018 بـ (519 حالة)، وعام 2017 (422 حالة).

وقال خبراء علم اجتماع، إنه قد يؤدي سوء الأوضاع الاقتصادية في العراق وعدم رؤية شريحة واسعة من المجتمع لضوء في نهاية النفق، إلى زيادة معدلات الانتحار خلال الفترة القليلة القادمة.

وأشار مراقبون إلى أن التقارير التي تتحدث عن نسب عمليات الانتحار وحيثياته واللجان التحقيقية المشكلة إن توفرت، هي شحيحة أو ضبابية في معظم الأحيان.

وأضافوا أنه لعل عملية موت النساء حرقاً أو شنقاً أهم القضايا التي يشوبها الغموض، لا سيما في ظل مجتمع عشائري، يضغط على الجهات الصحية والأمنية لتسليم جثة المنتحر بأسرع وقت لدفنه، التي تبادر في أغلب الأحيان إلى تسليمها من دون تدقيق واسع في هذه الحالات.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على تزايد حالات الانتحار في العراق:

وقال حساب، "لبيبه"، " بمناسبة اليوم العالمي للفساد، يعتبر الفساد في العراق هو سبب ارتفاع خط الفقر في البلد وزيادة حالات الانتحار والجريمة والعنف المنزلي والإدمان على المخدرات وتدهور الصحة والتعليم و تأخر صرف الرواتب، والكثير من المشاكل الأخرى".



وأضاف، حساب، "خالد العراقي"، " في أوروبا مجرد إن يزعل الرجل وتزداد عليه الضغوط يكره الحياة ويقرر الانتحار! أما في العراق: مديون ومتعارك مع زوجته، والراتب متأخر شهرين، والبيت إيجار ومطرود من أهله، والسيارة بالتصليح، وضغط دم وسـكر، ومطلوب، والتليفون لا يوجد به رصيد".



وتابع حساب، " @eQyfx6qjoNDXE0t"، " من أحد طرق الانتحار الاستمرار في العيش في العراق".



وذكر حساب، " يوسف العراقي"، " النظام السياسيّ في العراق أما انتحار أو نجاة. الانتحار سوف يكلف العراق الكثير والحل أسهل من الانتحار. الحل بالعقد الاجتماعي الجديد يحتاج من الجميع الجلوس و العمل عليه. العراق اليوم ليس كالعراق أمس لأننا الآن نتحدث بعقلية 2020 وليس 2005 كل شيء قابل لتجديد".



وأضاف، حساب، " شريف البطاط"، " النساء في العراق تواجهه الكثير من المشاكل ومنها ظاهرة الانتحار والقتل من خلال المشاكل الأسرية وكانت الفترة الأخيرة كانت هنالك نسبه كثيرا من الانتحار والعنف الجسدي".