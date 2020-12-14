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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 14 كانون الأول 2020 01:27 م

رفع الخيام وفتح ساحة الحبوبي بالناصرية.. ونشطاء: تمت بإرادة المتظاهرين وليس قسراً والمظاهرات لن تتوقف

ساحة الحبوبي

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن فتح ساحة الحبوبي في الناصرية ورفع خيام المعتصمين تم بإرادة المتظاهرين وليس قسرا مشيرين إلى أن التظاهرات لن تتوقف بأي حال.

وقد بدأت القوات الأمنية والدوائر البلدية في محافظة ذي قار إزالة خيام المعتصمين من ساحة الحبوبي التي تعدّ أحد معاقل الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول عام 2019، واستمرت لنحو عام.

وبرز محتجو الناصرية من بين أكثر جماعات الاحتجاج شراسة في مواجهة السلطة وأحزابها وفصائلها المسلحة، وقاموا بسلسلة واسعة من عمليات الحرق والتجريف لمقار الأحزاب والفصائل في المحافظة.

كما قاموا على مراحل مختلفة من الاحتجاجات بغلق دوائر الحكومة المختلفة وإرغام المسؤولين فيها على تقديم استقالاتهم.

وأكد نشطاء، أن عملية رفع خيام الاعتصام تمت طبقاً لاتفاق مسبق مع المحتجين في الساحة، مشيرين إلى أن رفع خيام الاعتصام لا يعني التوقف عن المظاهرات بأي حال من الأحوال، وستكون هناك مظاهرات نهاية كل أسبوع.

وأشار نشطاء، إلى أن ثوار الناصرية يتم قمعهم من قبل الميليشيات وفتح ساحه الاعتصام بالقوة بعد ما تم اعتقال واختطاف كبار الثوار من قبل الميليشيات والنظام القمعي في العراق.

وأكد جمع من متظاهري الناصرية، أن فتح الساحة بإرادة المتظاهرين وليس قسراً ونحن أبناء الناصرية والحرص على الحياة فيها والاحتجاجات مستمرة وسيتم الإعلان عن التنظيم والترتيب الذي ستخرج به المسيرات السلمية للمطالبة بتحقيق بقية المطالب وعلى الحكومة تنفيذها وعدم المماطلة فيها.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على فتح ساحة الحبوبي في الناصرية ورفع خيام المعتصمين:

وقال حساب، " محمد عفلوك"، " بعد قرار ثوار الناصرية رفع الخيام، ستتسع رقعة احتجاج الحبوبي في الناصرية لتصبح كل ذي قار ساحة الحبوبي...".


وأضاف، حساب، " علي عادل"، " الثوار اقتنعوا أن لا يوجد تغيير ولا محاسبه القتلة مع وجود هذه الزمرة السياسية الفاسدة، وهناك أمل أن نقدم مجموعة من الأشخاص المعارضين داخل قبه البرلمان، التغيير لن يأتي خلال سنة وسنتين فقط يحتاج صبر لأن معركتنا سلمية".


وتابع حساب، " أبو حسن الشمري"، " الثورة لن تموت بإذن الله، ما دامت أسبابها موجودة، ولكن استراحة مقاتل حاليا".


وذكر حساب، "هيا الشمري"، " تبقى عظيمة الناصرية رغم جراحها ورغم الأزمات التي تمر بيها الله يحفظها".

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