الخدمات النيابية: شركة صينية قدمت عروضها بشأن ميناء الفاو مختصة بالكهرباء

أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، ان المفاوضات مع شركة دايو الكورية بشأن ميناء الفاو وصلت الى مراحل ايجابية، مشددة على ضرورة الكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة المشروع.



وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح صحفي : إن "هنالك جملة إجراءات بشأن مشروع ميناء الفاو، حيث بادرت لجنة الخدمات مع لجنة النزاهة بزيارة وزارة النقل، وعقدت اجتماعا وكان هنالك تقريرً مفصل عن كلا العرضين للمشروع، ولاحظنا هنالك رؤية اقتصادية فنية واقعية وقانونية باتجاه الواقع لتنفيذ هذا المشروع".



واضاف ان اللجنة طالبت وزير النقل، بجلسة علنية في مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، ليتضح لنا وللشعب العراقي ولمجلس النواب، الجهات التي تحاول تعطيل المشروع".



واشار الى أن "مشروع الفاو مع القناة الجافة يعتبر نقطة تحول نوعية للاقتصاد الوطني العراقي، ويسهم بشكل كبير جدا في دعم الاعتماد الوحيد على النفط".



ولفت إلى ان المفاوضات مع شركة دايو وصلت الى نقاط ايجابية باعتبار ان شركة دايو مستحصلة على قرار مجلس الوزراء لعام ٢٠١٩ للاستثناء من العقود الحكومية".



وأوضح أن "هذا القرار يتيح بشكل كبير جدا إلى وزارة النقل، على أن تحسم هذا الملف وتتجه باتجاه الشركة الموجودة على ارض الواقع".



وذكر أنه "وفي حال أن اتجهت وزارة النقل الى شركة أخرى مثلاً، لكي توقع عقد معها، هذا يحتاج إلى وقت، ونحن درسنا الموضوع من الجانبين قراءة فنية ومالية، وكذلك الجدوى الاقتصادية".



وأكد أن "وزارة النقل تعاملت بشفافية مطلقة مع كل العروض، وطالبناها ان تستمع الى جميع المتقدمين، وهي المعنية بالتعديل، ولكن هنالك عروضا غير قابلة للتطبيق، مشيرا الى انه من خلال المتابعة وجدت لجنة الخدمات ان الشركة الصينية متقدمة بعروض مختصة في الكهرباء وورد اسمها في ملف التحقيق في اللجنة التحقيقية الخاصة بملف الكهرباء".