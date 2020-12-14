بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 14 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
القبض على محتال متهم بقضايا اصدار اوامر تعيين مزورة وقروض وهويات مزورة في بغداد الخدمات النيابية: شركة صينية قدمت عروضها بشأن ميناء الفاو مختصة بالكهرباء نائب يكشف عن وجود 300 ألف موظف فضائي بكردستان وزارة النفط تعلن اطفاء البئر 44 في حقل خباز بكركوك النزاهة النيابية: الاقليم يدخل مواد اجنبية ويختمها على انها مصنعة باربيل النزاهة تكشف عن تفاصيل الحكم الصادر بحق وزيرة التربية السابقة بسبب المخالفات بعقد التأمين الخدمات النيابية تحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تعطيل انجاز ميناء الفاو البعيجي : قانون الاقتراض خط احمر واي جهة تخرقة يتحمل مسؤليتها القانونية والدستورية رئيس الوزراء نائب يؤكد انه لا توجد اضافة أي درجة وظيفية ضمن موازنة العام المقبل نائب يدعو إلاقليم لتسديد الأموال التي بذمته الى الحكومة الاتحادية ليتم إطلاق أموال له
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 14 كانون الأول 2020 11:11 ص

الخدمات النيابية: شركة صينية قدمت عروضها بشأن ميناء الفاو مختصة بالكهرباء

ميناء الفاو

أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، ان المفاوضات مع  شركة دايو  الكورية بشأن ميناء الفاو وصلت الى مراحل ايجابية، مشددة على ضرورة الكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة المشروع.

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح صحفي : إن "هنالك جملة إجراءات بشأن مشروع ميناء الفاو، حيث بادرت لجنة الخدمات مع لجنة النزاهة بزيارة وزارة النقل، وعقدت اجتماعا وكان هنالك تقريرً مفصل عن كلا العرضين للمشروع، ولاحظنا هنالك رؤية اقتصادية فنية واقعية وقانونية باتجاه الواقع لتنفيذ هذا المشروع".

واضاف ان اللجنة طالبت وزير النقل، بجلسة علنية في مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، ليتضح لنا وللشعب العراقي ولمجلس النواب،  الجهات التي تحاول  تعطيل المشروع".

واشار الى  أن "مشروع الفاو مع القناة الجافة يعتبر  نقطة تحول نوعية للاقتصاد الوطني العراقي، ويسهم بشكل كبير جدا في دعم الاعتماد الوحيد على النفط".

ولفت إلى ان المفاوضات مع  شركة دايو  وصلت الى نقاط ايجابية باعتبار ان شركة دايو مستحصلة على قرار مجلس الوزراء لعام ٢٠١٩ للاستثناء من العقود الحكومية".

وأوضح أن "هذا القرار يتيح بشكل كبير جدا إلى وزارة النقل، على أن تحسم هذا الملف وتتجه باتجاه الشركة الموجودة على ارض الواقع".

وذكر أنه "وفي حال أن اتجهت وزارة النقل الى شركة أخرى مثلاً، لكي توقع عقد معها، هذا يحتاج إلى وقت، ونحن درسنا الموضوع من الجانبين قراءة فنية ومالية، وكذلك الجدوى الاقتصادية".

وأكد أن "وزارة النقل تعاملت بشفافية مطلقة مع كل العروض، وطالبناها ان تستمع الى جميع المتقدمين، وهي المعنية بالتعديل، ولكن هنالك عروضا غير قابلة للتطبيق، مشيرا الى انه من خلال المتابعة وجدت لجنة الخدمات ان الشركة الصينية متقدمة بعروض مختصة في الكهرباء وورد اسمها في ملف التحقيق في اللجنة التحقيقية الخاصة بملف الكهرباء".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
متهم

القبض على محتال متهم بقضايا اصدار اوامر تعيين مزورة وقروض وهويات مزورة في بغداد 14 كانون الأول 2020 11:19 ص

كردستان

نائب يكشف عن وجود 300 ألف موظف فضائي بكردستان 14 كانون الأول 2020 11:08 ص

استهداف نفط

وزارة النفط تعلن اطفاء البئر 44 في حقل خباز بكركوك 14 كانون الأول 2020 11:02 ص

كردستان

النزاهة النيابية: الاقليم يدخل مواد اجنبية ويختمها على انها مصنعة باربيل 14 كانون الأول 2020 10:40 ص

89584140_1428892983986044_5273025138500042752_o

النزاهة تكشف عن تفاصيل الحكم الصادر بحق وزيرة التربية السابقة بسبب المخالفات بعقد التأمين 14 كانون الأول 2020 10:38 ص

ميناء الفاو

الخدمات النيابية تحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تعطيل انجاز ميناء الفاو 14 كانون الأول 2020 10:34 ص

منصور البعيجي

البعيجي : قانون الاقتراض خط احمر واي جهة تخرقة يتحمل مسؤليتها القانونية والدستورية رئيس الوزراء 14 كانون الأول 2020 10:31 ص

جمال كوجر

نائب يؤكد انه لا توجد اضافة أي درجة وظيفية ضمن موازنة العام المقبل 14 كانون الأول 2020 10:30 ص

التعليقات