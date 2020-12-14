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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 14 كانون الأول 2020 10:40 ص

النزاهة النيابية: الاقليم يدخل مواد اجنبية ويختمها على انها مصنعة باربيل

كردستان

اتهمت لجنة النزاهة النيابية ، اقليم  كردستان بضرب الاقتصاد العراقي، مبينة ان  الاقليم  يدخل مواد اجنبية وتختمها على انها مصنعة بأربيل مستغلا فقرة الاعفاءات الكمركية

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف ان “هناك فقرة في الكمارك العراقية حسب القرارات الحكومية بوجود استثناءات واعفاءات من الكمرك  لبعض المواد.


واضافت ان “اقليم كردستان استغل  تلك الفقرة ويدخل مواد من خلالها  معفية من الكمرك”، مشيرا الى ان “تلك المواد الاجنبية  وغالبيتها تركية تدخل الى اربيل وتختم على انها مصنعة باربيل وتزج بالأسواق المحلية.


وعدت نصيف هذه الخطوة بانها “ضرب للتصنيع المحلي والاقتصاد العراقي بصورة عامة”، داعية الحكومة الى “فرض سيطرتها على منافذ الاقليم ومنع هذه الاجراءات لما لها من ضرر كبير.

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