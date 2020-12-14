النزاهة تكشف عن تفاصيل الحكم الصادر بحق وزيرة التربية السابقة بسبب المخالفات بعقد التأمين

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل الحكم الصادر بحق وزيرة التربية السابقة، مُبيّنةً انها ارتكبت مخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته الوزارة؛ مع إحدى شركات التأمين الصحي.



وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن تفاصيل القضية تشير إلى ارتكاب مخالفاتٍ في عقد التأمين الصحي المُبرم بين وزارة التربية وإحدى شركات التأمين، وإعداد ملحقٍ للعقد يتضمَّن دفع مبلغ (41,000,000,000) دينارٍ من صندوق الوزارة إلى الشركة، مبينة أن أجراءات الهيئة التحقيقية والمتابعة الدقيقة لتفاصيل القضية أفضت الى إعادة المبلغ الى خزينة الدولة.



وأضافت ، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكمها بحق المدانة ، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، فقرَّرت الحكم عليها بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.



وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أحكامٍ قضائيَّةٍ في قضيَّة عقد التأمين الصحي لوزارة التربية بحق مدير العقود في الوزارة والمدير المفوض للشركة المتعاقدة معها.