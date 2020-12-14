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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 14 كانون الأول 2020 10:34 ص

الخدمات النيابية تحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تعطيل انجاز ميناء الفاو

ميناء الفاو

حملت لجنة الخدمات النيابية، الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم تمرير مشروع ميناء الفاو الكبير، مبينة ان الكاظمي لم يضع في اولوياته واهتماماته اكمال الميناء.

وقال عضو اللجنة علاء الربيعي ان “ميناء الفاو الكبير  شريان العراق  الاقتصادي لكنه لم يلق اي اهمية من قبل الحكومة”.

واضاف ان “مشروع الميناء يوفر 500  الف فرصة عمل فضلا عن طريق الحرير المرتبط بالمشروع هو يربط العراق  بالعالم من الشرق الى الغرب”، مشيرا الى ان “هناك اجندات خارجية تعمل على تعطيل المشروع.


واوضح الربيعي ان “هناك من يراهن على عامل الوقت لعدم الموافقة على مشروع الميناء ولايوجد اي اهتمام من قبل الكاظمي وحكومته بالمشروع.


وتابع ان “هناك وزراء بحكومة الكاظمي يقللون من قيمة المشروع”، مبينا ان “الحكومات المتعاقبة والوزراء الذين تعاقبوا على وزارة النقل السبب بتعطيل انجاز ميناء الفاو الكبير.

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