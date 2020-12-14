نائب يؤكد انه لا توجد اضافة أي درجة وظيفية ضمن موازنة العام المقبل

اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر انه لا توجد اضافة أي درجة وظيفية ضمن موازنة 2021 رغم توفر الاف الدرجات ضمن الحذف والاستحداث بسبب الازمة المالية.



وقال كوجر ان “هناك اكثر من 230 الف درجة وظيفية توفرت من الحذف والاستحداث واحالة عدد من الموظفين على التقاعد.



واضاف انه “لا يمكن اضافة أي درجة منها ضمن موازنة 2021 بسبب الازمة المالية وعجز الحكومة عن توفير رواتب الموظفين الحاليين.



واوضح كوجر ان “القانون لا يتيح اضافة أي فقرة ضمن الموازنة العامة تحمل تبعات مالية من دون موافقة الحكومة”، مبينا ان البرلمان بانتظار وصول الموازنة لتمريرها.