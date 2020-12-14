نائب يدعو إلاقليم لتسديد الأموال التي بذمته الى الحكومة الاتحادية ليتم إطلاق أموال له





دعا عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي ، إقليم كردستان إلى تسديد الأموال التي بذمته الى الحكومة الاتحادية ، ليتم إطلاق أموال له.





وقال الزرفي ، في بيان صحفي، إن الحكومة لم ترسل أي مبالغ مالية الى الإقليم في إطار قانون تمويل العجز المالي ضمن الموازنة التشغيلية والاستثمارية".





واضاف أن "الإقليم ملزم بتسديد إيرادات الخزينة العامة من تصدير النفط البالغة كميته 460 الف برميل، وكذلك إيرادات المنافذ الرئيسة الرسمية والكمارك وغيرها من الإيرادات"، مبينا أن "الاجتماعات مع الوفد الكردي، هي لإيجاد آلية لتسديد الإقليم ما بذمته من إيرادات متحققة لعام 2020 للخزينة العامة، وبعدها تقوم الحكومة بإطلاق المستحقات المالية للإقليم لما تبقى من العام الحالي".





وتابع"عندما تدخل الأموال من الإقليم إلى الخزينة الاتحادية ، سيتم دفع المستحقات المالية لحصة الإقليم من الموازنة، وهذا قانون يترتب على حكومتي بغداد واربيل" .