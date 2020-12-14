عثمان : اقليم كردستان وافق على شروط بغداد بشان تصدير النفط وواردات المنافذ

اعلن السياسي الكردي المستقل محمود عثمان ان اقليم كردستان وافق على جميع طلبات وشروط بغداد بشأن تصدير النفط وواردات المنافذ الحدودية .



وقال عثمان ان الوفد التفاوضي الكردي الذي يزور بغداد حاليا برئاسة قوباد طالباني اجرى سلسلة من اللقاءات مع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية وكانت المحصلة قبول حكومة إقليم كردستان بجميع شروط وطلبات بغداد بشأن تصدير النفط ووارداته وايضا واردات اقليم كردستان من اجل اطلاق رواتب موظفي الاقليم.



واوضح ان مسؤولية ما يجري من تظاهرات في السليمانية ، مشتركة بين الحكومتين الاتحادية والاقليم لان اساس خروجها عدم توزيع الرواتب مستغربا من التصريحات التي تطلق من بعض النواب بعدم ارسال رواتب الاقليم على الرغم من انهم مواطنون عراقيون .



واشار الى ان الحكومة متعاونة مع اقليم كردستان بشان رواتب موظفي اقليم كردستان ولكن بعض الكتل السياسية تحاول افتعال ازمة بينهما لافتا الى ان انطلاق التظاهرات في الاقليم وتردي الاوضاع فيها يؤثر على العراق واستقراره بشكل عام ولا تخدم السياسيين لان الاقليم جزء من العراق لذا على الجميعوايجاد حلول جذرية لجميع مشاكل البلد .