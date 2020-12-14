غضب واستياء في بغداد والمحافظات من تردي الكهرباء



تسود حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين في بغداد والمحافظات بسبب تراجع ساعات تجهيز الكهرباء.



ويقول مواطنون ان ساعات القطع للتيار الكهربائي وصلت في بعض المناطق الى ست او سبع ساعات مقابل ساعتي تجهيز، وان ساعات التجهيز هي الاخرى يجري الاقتطاع منها".



ووصف المواطنون وضع الكهرباء ، ، بانه " مخز وكارثي"، لافتين الى ان حجج وزارة الكهرباء لتبرير اسباب الانقطاع الطويل باتت مستهلكة وعبارة عن " اسطوانة مشروخة" ومزعجة.



من جانبها قالت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائبة منار السعد:" ان هذا الملف هدرت فيه مليارات الدولارات"، مبينة :" ان جميع الوزارات ومؤسسات الدولة فيها تراكمات كبيرة جراء عمليات الفساد التي حصلت في السابق، لكن وزارة الكهرباء حصل فيها فساد وهدر للمال العام بشكل كبير".