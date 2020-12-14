اعتقال الإرهابي حامد الجزائري قناص المتظاهرين والقيادي البارز بميليشيا الخرساني.. رجل إيران في القفص والتهم غامضة

خبراء: طهران لن تسكت على اعتقال خادمها المجرم المخلص



في أنباء من الاضطراب وعدم المعرفة بالحقيقة، كشفت أنباء عدة عن اعتقتال الإرهابي حامد الجزائري القيادي بميليشيا الخراساني التابعة لإيران. وفيما تردد أنه بسبب ملفات فساد مالية في الحشد الشعبي الطائفي قيل إن الأسباب غير ذلك وهى خلافات خاصة مع الإرهابي فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي.وكانت قد اعتقلت قوة من أمن الحشد الشعبي الارهابي، الآمر السابق للواء الثامن عشر بالحشد مع مجموعة من أتباعه في العاصمة بغداد.وأفاد مصدر لشبكة رووداو الإعلامية بأن القيادي السابق في الحشد الشعبي حامد الجزائري، اعتقل مع 15 من أتباعه في بغداد من قبل قوة من أمن الحشد.وأصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي الارهابي، فالح الفياض، في أيلول الماضي أمرين بإعفاء اثنين من قيادات الحشد الشعبي من منصبيهما، وجاء في أولهما إنهاء تكليف حامد هادي الجزائري من مهام آمر اللواء الثامن عشر، وتكليف احمد محسن مهدي الياسري بمهام أمر اللواء".وفي الأمر الثاني، قرر الفياض إعفاء، وعد محمود أحمد قدو، من مهام آمر اللواء 30، وتكليف، زين العابدین جميل خضر، بمهام آمر اللواء. ونفت سرايا الخراساني، مؤخراً علاقتها بالجزائري، مؤكدةً عدم منحه صفة الأمين العام للسرايا "لا سابقاً ولا لاحقاً"!وكانت اتهامات واسعة لكل من الجزائري وقدو، بارتكاب جرائم ضد السنة في العراق وضد المتظاهرين لهما بالمسؤولية عن انتهاكات ضد السنة وقتل المتظاهرين.و الارهابي حامد الجزائري هو من كان يقود فرقة القناصين الذين استهدفوا المتظاهرين بعد تشكيل غرفة عمليات من قبل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي قتلته مسيرة اميركية مع نائب رئيس هيشة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس استهدفتهما بالقرب من مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير الماضي. وفي فيديو يعود لليوم الأول نشرته ايلاف، عند اندلاع التظاهرات، يقول أحد المتظاهرين وهو يرفع العلم العراقي إنَّ مقاتلي "سرايا الخرساني" يعتلون البنايات ويقنصون المتظاهرين قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين.فقد نزلت مليشيا سرايا الخرساني إلى شوارع بغداد ولديها الضوء الأخضر من إيران وتحديدًا من سليماني انذاك، في إطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين.كما اشتركت مع السرايا مليشيات بدر وعصائب أهل الحق في قتل المتظاهرين كذلك لكن سرايا الخرساني كان لها الدور الأكبر في ذلك وقد شكلت ما يُسمى بالقوة الضاربة لقمع الاحتجاجات ومنع اقتراب الحشود من المنطقة الخضراء إذ ارتدى عناصر السرايا زي قوات مكافحة الشغب وقوات جهاز مكافحة الإرهاب لبسط نفوذهم على الشارع.ويرى خبراء، أن إيران لن تسكت على اعتقال حامد الجزائري فهو أحد اتباعها المجرمين المخلصين لمبادئها ولا أحد يعلم سبب إقدام الفياض بعد على اعتقاله.ا.ي