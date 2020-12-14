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الإثنين, 14 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 14 كانون الأول 2020 01:54 ص

أسئلة أمنية واقتصادية ومائية.. زيارة الكاظمي لتركيا في غاية الأهمية ويتابعها الجميع

الكاظمي
مراقبون: زيارة أنقرة مفصلية لتشابكها مع العراق في الكثير من الملفات

يعلق الكثيرون أنظارهم على الزيارة التي سيقوم بها مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء لتركيا هذا الأسبوع. وقالوا إنها الحدث الأهم على اجندته، ليس فقط بسبب ضخامة حجم التبادل التجاري بين العراق وأنقرة والذي يصل الى نحو 15 مليار دولار ولكن لوجود قضايا أمنية ومائية معلقة.
من جانبه أعلن السفير العراقي في أنقرة، حسن الجنابي، أن الزيارة التي سيجريها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى تركيا هذا الأسبوع، تتضمن بحث ملفات أمنية واقتصادية وتجارية إلى جانب المياه والحدود ومنح تأشيرة الدخول لتسهيل حركة المواطنين بين البلدين، مشيراً إلى أهمية الزيارة رغم قصر مدتها في حل "العلاقة الثنائية الشائكة".
ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن الجنابي قوله، إن الزيارة المرتقبة "ستفتح آفاقاً للتعاون الثنائي وبحث ملفات مهمة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، مع حرص البلدين على إنجاح الزيارة والمضي قدماً في تطوير العلاقات".
وشهدت العلاقات التركية – العراقية بعض التوتر خلال الفترة الماضية، خاصة مع إطلاق أنقرة عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كوردستان، في يونيو الماضي، وكانت العملية الأولى جوية باسم "مخلب النسر"، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم "مخلب النمر"، ولا تزال عمليات القصف مستمرة في عدة مناطق، ما أسفرت عن وقوع خسائر مادية وبشرية، وسلمت وزارة الخارجية العراقية مذكرتي احتجاج "شديدتي اللهجة" إلى السفير التركي، لكن أنقرة تقول إنها تستهدف "حزب العمال الكوردستاني".
وأوضح السفير الجنابي، أن من أبرز الملفات التي ستبحث خلال زيارة الكاظمي تسلل "الارهابيين" عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، وتنشيط وزيادة التبادل التجاري البالغ حالياً 15 مليار دولار، اضافة الى قضايا التعاون بمجال المياه، والحدود، وتصدير واستيراد النفط والاقتصاد، فضلاً عن تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لاسيما المجلس الاعلى للتعاون الستراتيجي بين العراق وتركيا، واللجنة الاقتصادية العراقية المشتركة برئاسة وزيري النفط والطاقة في البلدين.
كما شهد ملف الموارد المائية بين العراق وتركيا تقلبات وأزمات تمثلت في بناء تركيا لسدود ومشاريع على منابع نهري دجلة والفرات في داخل أراضيها وأهمها "سد أليسو"، ما أدى إلى نقص شديد في كميات المياه الداخلة إلى العراق وانعكاس ذلك سلبياً على الزراعة والري والسقي.
علاوة على وجود ملف قانوني شائك بعضه يتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة أنشطة غسيل الأموال ومتطلبات التعاون والتنسيق في هذا الإطار"، لافتاً إلى ان "أعداداً كبيرة من أبناء الجالية العراقية موجودون في تركيا منهم من يمتلك اقامة قانونية ومنهم من لا يمتلك، وهؤلاء بحاجة الى ايجاد إطار قانوني لمعالجة أوضاعهم، ومنها الحاجة الى فتح قنصليات عراقية في المحافظات التي تقطنها اعداد كبيرة من الجالية".
وشدد الجنابي، انه على الرغم من قصر زيارة الكاظمي، إلا انها تمثل اهمية بالغة لحل المشكلات والملفات المطروحة"، لافتاً إلى أن "ملفات العلاقة الثنائية شائكة، لكن الوفدين سيناقشانها بروح الحرص على ايجاد حلول وإدامة الحوار عن طريق لجان وخبراء فنيين سواء تعلق الأمر بالأمن والاستقرار والارهاب وملاحقة المطلوبين أو ملفات الطاقة والمالية والحدود والمياه وغيرها".
ويدرك الكاظمي – وفق تقرير لجريدة العرب- أن أنقرة لن تمنحه ما يريد بسهولة، إذ أن على رئيس الوزراء أن يقدم المزيد من التسهيلات للتجارة التركية المزدهرة في العراق، ولاسيما في ما يتعلق برفع الحظر العراقي عن استيراد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية من تركيا، بعدما تحقق الاكتفاء الذاتي المحلي من هذه المنتجات. لكن الأمر قد لا يتوقف عند حد التفاهمات الاقتصادية أو المالية التي لا يمكن أن تتحرك خارج هوامش المرونة المعروفة بين الدول، بل قد يمتد إلى بعض الملفات السياسية، ما يعني أن مهمة الكاظمي قد تكون صعبة للغاية في أنقرة.
ومن المقرر أن يزور الكاظمي تركيا، على رأس وفد رفيع المستوى في 17 الشهر الجاري، بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تسبقها زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أنقرة تمهيداً لزيارة الكاظمي.
وقال مراقبون، إن العراق في الوضع الراهن بلد مدمر ويمكن للكاظمي إن كانت هناك رؤية لحكومته أن يعيد نسج العلاقات والاتفاقات من جديد سواء مع تركيا أو غيرها.
ا.ي
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