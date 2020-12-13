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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 13 كانون الأول 2020 11:06 م

الصحة العراقية: 4 عوامل ساهمت بتراجع الوفيات والإصابات بكورونا

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الصحة العراقية: 4 عوامل ساهمت بتراجع الوفيات والإصابات بكورونا

اكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور سيف البدر، اليوم الاحد ،ان ملاكات الوزارة تمكنت من احتواء وباء كورونا فيما طرح أمرين قال ان تحققهما سيسمح بعودة الحياة لطبيعتها.


وقال البدر، ان "ما يسجله الموقف الوبائي اليومي، من تراجع في اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، اتى كسبب اول بعد تراكم الخبرة في التعامل مع جائحة كورونا من قبل ملاكات وزارة الصحة".


واضاف ً ذاكرا 3 أسباب اخرى "كما ان تطور اساليب وامكانيات الكشف عن الوباء بشكل مبكر، وزيادة عدد الفحوصات، وتوفر اعداد كافية من الاسرة للمصابين، ساهم بشكل كبير في احتواء الفيروس".


وتابع ان "ما تعمل عليه الصحة وفق الاشياء التي ذكرت، ومع التطور المستمر في الخبرة والامكانات، سيسهم في عودة الحياة الى طبيعتها"، مشيرا الى ان "استخدام اللقاح ً ايضا سيساهم بمواجهة فيروس كورونا ويحد من قدرته".


وبين ان "الحديث عن القضاء على الفيروس من خلال اللقاحات امر سابق لاوانه، والدليل ان
العالم لم يسيطر على شلل الاطفال حتى الآن".

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