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الأحد, 13 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 13 كانون الأول 2020 10:05 م

داعش الإرهابي يهاجم قوة امنية في الحويجة

الشرطة-الاتحادية-الساحل-الايمن
داعش الإرهابي يهاجم قوة امنية في الحويجة
افاد مصدر امني، الأحد، بان تنظيم "داعش الإرهابي" هاجم قوة امنية في قرية "طار البغل".


وقال المصدر، ان "عناصر داعش الارهابي هاجموا مساء اليوم نقطة تابعة للشرطة الاتحادية ضمن الفرقة الآلية الثالثة بالفوج الثاني في قرية طار البغل التابعة لناحية الرياض بقضاء الحويجة، على الطريق الرابط بين ناحية الرياض وبيجي".


واضاف ان "الهجوم تم بواسطة اطلاق قاذفتي RBG7 احداها انفجرت والاخرى لم تنفجر"، مشيرا الى ان "ذلك لم يوقع اية خسائر"
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