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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 كانون الأول 2020 09:38 م

"عار انتخابات بايدن".. الرئيس ترامب: هى الأكثر فسادا في التاريخ

ترامب
خبراء: حتى لو سرق بايدن المنصب ودخل البيت الأبيض فسيظل عاره يلاحقه وهو لم ينجح

جاءت ملايين الأصوات عبر هيئة البريد في الولايات المتحدة الأمريكية لتغير "نتيجة شرعية"، خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، وهى فوز الرئيس ترامب بالانتخابات وهزيمة بايدن. ملايين الأصوات المشكوك في صحتها والتي لم تأتي بصورة طبيعية، هى ما خلقت خديعة أن بايدن اليساري وداعم الارهاب قد فاز على الرئيس ترامب وهذه أكذوية كبيرة يعرفها تماما نحو أكثر من 70 مليون أمريكي صوتوا للرئيس ترامب.
وأكد الرئيس ترامب هذه الحقيقة، بعدما خرج بتصريحاته "النارية" عبر حسابه على موقع تويتر، مشيرا إلى أن الانتخابات الأميركية الفائتة هي الأكثر فسادا عبر التاريخ، وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر الأحد: "هذه هي الانتخابات الأكثر فسادا بتاريخ الولايات المتحدة".
وأضاف: " الصين هي الفائز الأكبر من مشروع قانون دفاعنا الجديد!. سوف أستخدم الفيتو!". كما قال ترامب: " كيف توافق الدول والساسة على انتخابات يتم فيها توثيق الفساد والمخالفات؟ أنه صخب الدولة المتأرجحة".
وكان قد تظاهر آلاف الأميركيين، في شوارع واشنطن دعما للرئيس دونالد ترمب وتأييداً لاتهاماته بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية، وتجمع الآلاف في ساحة "فريدوم بلازا" القريبة من البيت الأبيض في أجواء احتفالية، في حين وقعت شجارات مع متظاهرين آخرين معارضين لترامب تجمعوا في ناحية أخرى.
وكتب الرئيس ترمب على "تويتر" دعما لهم، "واو! آلاف الأشخاص يتجمعون في واشنطن لوقف "سرقة" الانتخابات، مضيفا "لم أكن على علم بهذا لكنني سأذهب لرؤيتهم". وبعد ذلك بوقت قصير أقلعت مروحية تحمل ترامب من باحة البيت الأبيض وحلقت فوق الحشد الذي كان ينشد النشيد الوطني، قبل أن يتوجه الرئيس إلى نيويورك لحضور مباراة كرة القدم السنوية بين الجيش والبحرية.
ويؤكد خبراء، أن هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأكثر فسادا في التاريخ سوف تكون لها تداعيات مباشرة ثقيلة في حال جاء بايدن:
 أولها دعم الإرهاب الإيراني من جديد والعودة للاتفاق النووي المشبوه وإعطاء الملالي عشرات المليارات من الدولارات ليواصل إرهابه.
سوف يعود باراك أوباما صاحب السياسات التدميرية التخريبية من جديد ليحكم من وراء ستار
كل سياسات دعم المتطرفين، ستعود بقوة وسيخسر الاقتصاد الأمريكي سطوته ونجاحه الكبير وقوته أمام الصين.
أ.ي
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