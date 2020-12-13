بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 13 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
داعش الإرهابي يهاجم قوة امنية في الحويجة خشان يدعو الصدر إلى الاعتذار وطلب الصفح من العراقيين.. ونشطاء: الصدر سبب دمار العراق ترامب عبر تويتر: حققت فوزا كاسحا في الانتخابات.. ومغردون: أنت رمز أمريكا للأبد ستدخل التاريخ التعاون بين العراق ومصر والأردن .. نشطاء: العراق يعود إلى محيطه العربي ويسعى لإحباط المؤامرة الإيرانية هاشتاج "#انصفوا_الشهادات_بالموازنه" يتصدر تويتر بالعراق .. ونشطاء: احذروا غضب الخريجين الكاظمي يحضر احتفالية "هنا العراق".. ونشطاء: أنتم والدواعش وجهان لعملة واحدة بعد كلمته بـ "قمة طموح المناخ".. نشطاء: برهم صالح يسوق نفسه من الحريصين والعراق فيه أكبر نسبة تلوث نظام الملالي الإيراني يعدم الصحفي روح الله زم.. ونشطاء: نظام كهنوتي يديره الملالي والمعممين المجوس فوج جديد لميليشيا الحشد الشعبي بكركوك... ونشطاء: صفقة إيرانية بمساعدة عصابات التأسلم السياسي الشيعي لفصل كركوك تجدد الاحتجاجات الغاضبة بالسليمانية.. ونشطاء: التظاهرات ستمتد إلى مدن كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 كانون الأول 2020 09:06 م

"جبهة موحدة لمواجهة التهديد الإيراني".. مقترح إسرائيلي لإجهاض الإرهاب الأكبر خلال الفترة المقبلة

نتنياهو
مراقبون: مقترح رئيس وزراء إسرائيل ينطلق من توقع سياسات أمريكية مهادنة للملالي الإرهابي الفترة القادمة في حال جاء بايدن

أصاب مقترح رئيس الوزراء الاسرائيلي، نتانياهو بضرورة تشكيل جبهة إسرائيلية- أمريكية موحدة لمواجهة خطر إيران، قبول الكثيرين ممن يعلمون تماما أنه في حال جاء بايدن أو سرق المنصب الرئاسي، فإن الطريقة الوحيدة لمواجهة ارهاب الملالي هو جبهة واحدة قادرة على سحقه وقطع أواصره.
 وكان قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى "تشكيل جبهة واحدة لمكافحة التهديد الإيراني".
وقال نتانياهو، خلال استقباله مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين: "بقيادة الرئيس ترامب، تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل بتعاون أوثق من أي وقت مضى. بحيث نقيم التعاون بغية إحباط التهديدات المشتركة، كما نتعاون في إحلال السلام. وقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا في هذين المجالين". وذكر: طالما استمرت إيران في قهر وتهديد جيرانها، وطالما استمرت في دعوتها لتدمير إسرائيل، وطالما استمرت في تمويل وتسليح المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة وحول العالم وطالما واصلت سباقها للحصول على أسلحة نووية ووسائل لإطلاقها، فلا يجوز لنا العودة إلى وضع العمل كالعادة مع إيران". – في رسالة واضحة الى بايدن-
وتابع: علينا تشكيل جبهة واحدة في سبيل مكافحة هذا التهديد على السلام العالمي. أستخدم عبارة "السلام العالمي" نظرًا للدور الذي تلعبه ايران حاليًا بصفتها البلطجي الإقليمي".
وأردف نتانياهو – كما نقلت سكاي نيوز عربية- قائلا: إذا فشلنا في إيقافها عند حدها، فهي ستملك غدا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والمزودة بالرؤوس الحربية النووية القادرة على ضرب أوروبا وأميركا، حيث ستصبح البلطجي العالمي وستشكل خطرا على الجميع.
واختتم كلمته بالقول: "يتعين علينا ويمكننا الحؤول دون ذلك. يسود إجماع لدى جميع حلفاء أميركا في المنطقة على ذلك، وأعلم أنك روبرت توافق على ذلك أيضًا".
في نفس السياق، كان قد حذر الكاتب المعروف فاروق يوسف، من تداعيات ترك ايران حرة تمارس إرهابها وتطبق نظريات ثورتها.
وقال يوسف: إذا ما كان الاتفاق النووي قد وهبها غطاء مريحا لتنفيذ مشروعها الهادف إلى اكتساح العالم العربي فإنها استطاعت من خلال الأموال الهائلة التي حصلت عليها بسبب ذلك الاتفاق من تطوير برنامجها الصاروخي بحيث صارت مطمئنة إلى أن الفضاء صار مفتوحا أمامها لتصل إلى أهداف، لم تكن مدرجة من قبل في برنامجها. فإيران التي أزعجت العرب بنزعتها العدوانية وسعت بعد الاتفاق النووي من دائرة اعدائها المحتملين بحيث أنها كانت مستعدة لحروب، تجاوزت خرائطها حدود المنطقة حتى لو لم يعلن الطرف الأميركي انسحابه من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية.
وقال يوسف، قد يدافع البعض عن حق إيران في أن تتحول إلى قوة إقليمية، متناسين أن تلك القوة انما تفرض نفسها على منطقة يحتاجها العالم في كل لحظة بسبب حاجته إلى الطاقة. فهل يمكننا أن نتخيل قبول العالم بفكرة استسلامه لإيران، باعتبارها القوة المهيمنة على مصادر الطاقة.
ويقول خبراء، إن إيران خطر حقيقي داهم للمنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه.
ا.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

"عار انتخابات بايدن".. الرئيس ترامب: هى الأكثر فسادا في التاريخ 13 كانون الأول 2020 09:38 م

جوروج سوروس

جورج سوروس.. ممول ثورات الخريف المشؤوم التي دمرت العالم العربي وكبدته خسائر بـ900 مليار دولار يعود من نافذة بايدن 13 كانون الأول 2020 08:41 م

27912105-1f53-41e0-88ba-f2591521b324

اليسار الراديكالي يسقط خمسة جرحى بين أنصار ترامب في واشنطن‎ تظاهروا ضد التزوير وطالبوا بولاية ثانية للرئيس 13 كانون الأول 2020 03:52 م

الصدر

خشان يدعو الصدر إلى الاعتذار وطلب الصفح من العراقيين.. ونشطاء: الصدر سبب دمار العراق 13 كانون الأول 2020 03:49 م

48b31c6d-6a4e-4b91-a276-3a366705c2fa

التظاهرات العارمة تشعل نيران الغضب في كردستان .. ومراقبون : الأحزاب سبب الفساد 13 كانون الأول 2020 03:42 م

48b31c6d-6a4e-4b91-a276-3a366705c2fa

عصائب الخزعلي الإرهابية تكشف حقيقة "تمردها" على إيران .. وعلاقة ذلك بالانتخابات المقبلة 13 كانون الأول 2020 01:43 م

ترامب

ترامب عبر تويتر: حققت فوزا كاسحا في الانتخابات.. ومغردون: أنت رمز أمريكا للأبد ستدخل التاريخ 13 كانون الأول 2020 01:21 م

مصر والعراق والأردن

التعاون بين العراق ومصر والأردن .. نشطاء: العراق يعود إلى محيطه العربي ويسعى لإحباط المؤامرة الإيرانية 13 كانون الأول 2020 11:47 ص

التعليقات