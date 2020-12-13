"جبهة موحدة لمواجهة التهديد الإيراني".. مقترح إسرائيلي لإجهاض الإرهاب الأكبر خلال الفترة المقبلة

مراقبون: مقترح رئيس وزراء إسرائيل ينطلق من توقع سياسات أمريكية مهادنة للملالي الإرهابي الفترة القادمة في حال جاء بايدن



أصاب مقترح رئيس الوزراء الاسرائيلي، نتانياهو بضرورة تشكيل جبهة إسرائيلية- أمريكية موحدة لمواجهة خطر إيران، قبول الكثيرين ممن يعلمون تماما أنه في حال جاء بايدن أو سرق المنصب الرئاسي، فإن الطريقة الوحيدة لمواجهة ارهاب الملالي هو جبهة واحدة قادرة على سحقه وقطع أواصره.

وكان قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى "تشكيل جبهة واحدة لمكافحة التهديد الإيراني".

وقال نتانياهو، خلال استقباله مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين: "بقيادة الرئيس ترامب، تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل بتعاون أوثق من أي وقت مضى. بحيث نقيم التعاون بغية إحباط التهديدات المشتركة، كما نتعاون في إحلال السلام. وقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا في هذين المجالين". وذكر: طالما استمرت إيران في قهر وتهديد جيرانها، وطالما استمرت في دعوتها لتدمير إسرائيل، وطالما استمرت في تمويل وتسليح المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة وحول العالم وطالما واصلت سباقها للحصول على أسلحة نووية ووسائل لإطلاقها، فلا يجوز لنا العودة إلى وضع العمل كالعادة مع إيران". – في رسالة واضحة الى بايدن-

وتابع: علينا تشكيل جبهة واحدة في سبيل مكافحة هذا التهديد على السلام العالمي. أستخدم عبارة "السلام العالمي" نظرًا للدور الذي تلعبه ايران حاليًا بصفتها البلطجي الإقليمي".

وأردف نتانياهو – كما نقلت سكاي نيوز عربية- قائلا: إذا فشلنا في إيقافها عند حدها، فهي ستملك غدا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والمزودة بالرؤوس الحربية النووية القادرة على ضرب أوروبا وأميركا، حيث ستصبح البلطجي العالمي وستشكل خطرا على الجميع.

واختتم كلمته بالقول: "يتعين علينا ويمكننا الحؤول دون ذلك. يسود إجماع لدى جميع حلفاء أميركا في المنطقة على ذلك، وأعلم أنك روبرت توافق على ذلك أيضًا".

في نفس السياق، كان قد حذر الكاتب المعروف فاروق يوسف، من تداعيات ترك ايران حرة تمارس إرهابها وتطبق نظريات ثورتها.

وقال يوسف: إذا ما كان الاتفاق النووي قد وهبها غطاء مريحا لتنفيذ مشروعها الهادف إلى اكتساح العالم العربي فإنها استطاعت من خلال الأموال الهائلة التي حصلت عليها بسبب ذلك الاتفاق من تطوير برنامجها الصاروخي بحيث صارت مطمئنة إلى أن الفضاء صار مفتوحا أمامها لتصل إلى أهداف، لم تكن مدرجة من قبل في برنامجها. فإيران التي أزعجت العرب بنزعتها العدوانية وسعت بعد الاتفاق النووي من دائرة اعدائها المحتملين بحيث أنها كانت مستعدة لحروب، تجاوزت خرائطها حدود المنطقة حتى لو لم يعلن الطرف الأميركي انسحابه من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية.

وقال يوسف، قد يدافع البعض عن حق إيران في أن تتحول إلى قوة إقليمية، متناسين أن تلك القوة انما تفرض نفسها على منطقة يحتاجها العالم في كل لحظة بسبب حاجته إلى الطاقة. فهل يمكننا أن نتخيل قبول العالم بفكرة استسلامه لإيران، باعتبارها القوة المهيمنة على مصادر الطاقة.

ويقول خبراء، إن إيران خطر حقيقي داهم للمنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه.

ا.ي