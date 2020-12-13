جورج سوروس.. ممول ثورات الخريف المشؤوم التي دمرت العالم العربي وكبدته خسائر بـ900 مليار دولار يعود من نافذة بايدن

خبراء: سوروس صانع سياسات أوباما وهو من يقف وراء سياسات بايدن في حال سرق المنصب وجاء للبيت الأبيض





حذر العديد من السياسيين والإعلاميين من الدور المشبوه الذي يقوم به الملياردير جورج سوروس، وقال إنه عاد إلى نغمة التخريب والدمار من جديد في العالم وبالخصوص في المنطقة العربية. بعدما شعر أنه بالامكان وبعد انقضاء كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد تزوير بايدن أن يأتي هذا الرفيق – بقول الشيوعيين- إلى البيت الأبيض!!

وقالوا إن عدم التصدي لـ"سوروس" هو إمعان في الدمار والانبطاح أمام سياساته الإرهابية المخربة، وقالوا إن التأسلم الإرهابي كان يروج، أن اليهود وراء الخريف العربي والفوضى التي ضربت المنطقة عام 2011 وإسرائيل كذلك، لكن اكتشف الجميع أن "سوروس" إنشق عن اليهودية إلى العالمية وهو من أراد إنقلابا على النظام العالمي عبر الفوضى الخلاقة.

وقبل 3 سنوات ومع مجىء الرئيس ترامب وبالتحديد في عام 2017، كان قد وقع أكثر من 62 ألف مواطن أمريكي على التماس إلى الرئيس ترامب، مطالبين بإعلان الملياردير جورج سوروس إرهابيا ومصادرة كل ممتلكاته.

وقال أصحاب الالتماس، الذي نشر على موقع البيت الأبيض، ونشرته كافة وكالات الانباء الكبرى في العالم، إن سوروس عمل عمدا على زعزعة استقرار البلاد، محرضا المواطنين ضد الحكومة. وأضافوا أنه أنشأ ومول عشرات بل مئات المؤسسات، التي كان هدفها الوحيد الإسهام في تقويض الحكومات الشرعية.

كما اتهم الالتماس سوروس بممارسة تأثير "غير سليم وغير مبرر" على الحزب الديمقراطي والجزء الأكبر من الحكومة الفيدرالية الأمريكية- وللأسف هو صانع سياسات داخل الحزب الديمقراطي-

ودعا أصحاب الالتماس، آنذاك الحكومة ووزارة العدل إلى "إعلان جورج سوروس وكافة مؤسساته بجميع أعضائها إرهابيين، ومصادرة أرصدته وممتلكاته الشخصية".

وكان سورس، قد دعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية امام ترامب العام الماضي، وتبرع بملايين الدولارات لحملتها الانتخابية.

ويعتبر جورج سوروس (90عاما) هو يهودي هنغاري المولد أمريكي الجنسية، من أغني الناس في العالم، حيث تقدر مجلة "فوربس" ثروته بنحو 25 مليار دولار.

وواجه سوروس، ولا يزال اتهامات بالضلوع في تدبير "الثورات الملونة" في عدد من الدول السوفيتية السابقة، إضافة إلى وقوفه وراء أحداث ما يعرف بـ"الربيع العربي" وهو الخريف الاسود عليها والإطاحة بالعديد من الأنظمة العربية.

وكانت قد كشفت مصادر عدة وعبر وثائق منشورة، أن جورج سورس هو من قام بدعم الإخوان الارهابيين وأحداث الثورات العربية، كما أنه دفع تكاليف حملات الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كما أنه كان المحرك الحقيقي لسياسات "أوباما" وينسب للديمقراطيين وسورس ما حل بالمنطقة العربية من دمار وهجرة وقتل، وتدمير البنية التحتية لأكثر من دولة عربية، إلى جانب التسبب بخسائر وصلت لأكثر من 900 مليار دولار".

والخلاصة هو أن سوروس يعود من جديد للأضواء عبر باب الديمقراطي بايدن، ليتبنى نفس السياسات التدميريبة التخريبية وهو ما لايجوز السكوت عليه أو الصمت تجاهه.

أ.ي