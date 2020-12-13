اعتقال القيادي السابق بالحشد الشعبي الطائفي حامد الجزائري بتهم فساد





اعتقلت قوة أمنية ، الآمر السابق للواء الثامن عشر بالحشد مع مجموعة من أتباعه في العاصمة بغداد.



وأفاد مصدر أن القيادي السابق في الحشد الشعبي حامد الجزائري، اعتقل اليوم الأحد (13 كانون الأول 2020) مع 15 من أتباعه في بغداد .



وأصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي الطائفي فالح الفياض، في أيلول الماضي أمرين بإعفاء اثنين من قيادات الحشد الشعبي من منصبيهما، وجاء في أولهما "استناداً إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب الأمر الديواني (129) ذي العدد (م.ر.و/د 1970/ 2/ 7 ) في 2020/ 7/ 19 قررنا الآتي: "إنهاء تكليف حامد هادي الجزائري من مهام آمر اللواء الثامن عشر، وتكليف احمد محسن مهدي الياسري بمهام أمر اللواء".



وفي الأمر الثاني، قرر الفياض إعفاء، وعد محمود أحمد قدو، من مهام آمر اللواء 30، وتكليف، زين العابدین جميل خضر، بمهام آمر اللواء.



كما نفت سرايا الخراساني، مؤخراً علاقتها بالجزائري، مؤكدةً عدم منحه صفة الأمين العام للسرايا "لا سابقاً ولا لاحقاً".