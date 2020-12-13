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الأحد, 13 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 13 كانون الأول 2020 03:49 م

خشان يدعو الصدر إلى الاعتذار وطلب الصفح من العراقيين.. ونشطاء: الصدر سبب دمار العراق

الصدر

رفض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ما يسمى باعتذار مقتدى الصدر، مؤكدين أن مقتدى الصدر هو سبب دمار العراق وهو جميع السياسيين المواليين لدولة الملالي الإيرانية.

وكان عضو مجلس النواب باسم خشان، قد أكد أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتحمل المسؤولية بشأن قضايا الفساد التي تتعلق بوزراء ومسؤولي التيار بالحكومة العراقية.

 وقال خشان في تدوينة على صفحته في موقع "الفيس بوك"، إن "الصدر يتحمل المسؤولية في هذا الجانب وعليه الاعتذار وطلب الصفح عنه من العراقيين".

أضاف خشان، "يحاول أتباع الصدر أن يبعدوا بالصدر عن فساد الوزراء والمسؤولين الصدريين خلال السنوات السابقة بدعوى أنه "ما يدري" و "ما يعرف"، حسب تعبيره.

وأكد النشطاء، أن التيار الصدري مثل كل التيارات والأحزاب السياسية الموالية لإيران في نشر الفساد والإرهاب في العراق وسرقة مقدرات الشعب العراقي ونقلها إلى إيران.

وأشار النشطاء إلى أن الصدر طوال 17 عاما يتحدث على الإصلاح في العراق، ولم يقدم أي إصلاح حقيقي طوال تلك الأعوام، ولم يقدم شيئا إيجابيا للعراق.

وأكد النشطاء، أن الصدر وميليشياته قتلوا المتظاهرين في الناصرية في ساحة الحبوبي، كما اعتدوا على المتظاهرين من قبل في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.

وأضافوا، أن الأقنعة سقطت تماما عن مقتدى الصدر خلال جريمة الناصرية، فلم تعد أكاذيب حب الوطن والدفاع عنه تنطلي على أحد بعدما سمح لميليشياته الهمجية البربرية من سرايا السلام وغيرها قتل المدنيين العزل والمتظاهرين الأبرياء.

وأشاروا إلى أن الناصرية كشفت الغطاء المخادع، الذي كانت تتستر به أحزاب الإسلام السياسي، ومن ضمنها التيار الصدري، الذي وقفت بوجهه بقوة، وجعلت الكثير من أتباعه يتنصلون من الولاء له بعد أن وصلت مديته إلى محزّ رقابهم ورقاب أهاليهم، وكانت أول مدينة تصف هتافاتها زعيم التيار الصدري بأنه "عدو الله".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، "الفيس بوك" على طلب النائب باسم خشان باعتذار مقتدى الصدر:

وقال حساب، "Ahmed Al Taai"، "والأدهى من ذلك أن الصدر هو الوحيد الذي ينادي بنزع السلاح، وكل المليشيات والعصابات جاءوا من تحت عبايته".


وأضاف، حساب، "Luay Al-Shimmary"، "كل هذا الفساد بعلم مقتدى الصدر وأمره وإشرافه ومتابعته، بل إن بعض أتباعه من المسؤولين ليسوا فاسدين لكن تأتي الأوامر من منه ليسرق ويفسد ..وتحول كل أموال الفساد إلى مصارف لبنان المفلسة والفاسدة مثله".


وتابع: "أن ما يحصل حاليا من سيطرته على مزاد العملة وحصر شراء الدولار من قبل شخص واحد المالك للمصارف الثلاثة وتحكمه بسعر الصرف الدولار بالسوق المحلية ببيعه ب ١٢٧ ألف ..بأمره وعلمه وتخطيطه ومتابعته".

وأوضح حساب، "سعد الغانم"، "المسؤول لا تخلي مسؤوليته عدم الدراية وإن خلت مسؤوليته الجماهيرية والأخلاقية عن فساد البعض فتبقى المسؤولية أمام رب العباد حيث لا تضيع الحقوق".


وأضاف، حساب، "مرتجى الموسوي"، "سبب دمار العراق ال صدر وال الحكيم ولا فائدة منهم ولا من أتباعهم سوى الغلط".

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