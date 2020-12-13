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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 كانون الأول 2020 03:42 م

التظاهرات العارمة تشعل نيران الغضب في كردستان .. ومراقبون : الأحزاب سبب الفساد

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قالت مصادر مطلعة إن السلطات الكردية في العراق تجاهد من أجل كبح جماح التظاهرات العارمة التي اندلعت نتيجة الإحباط الشديد وسط تأخر صرف أجور موظفي القطاع العام، إضافة إلى سوء الإدارة المستمر منذ عقود، ما أشعل الغضب الذي تحول إلى عنف في الشوارع.
وأضافت المصادر  أن ”تلك الاحتجاجات تسلط الضوء على حجم الخلل الاقتصادي والسياسي الذي يشكل حياة المواطنين العراقيين، وينتقل الآن إلى المناطق الهادئة نسبياً التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق. وفي الوقت الذي يحتج فيه المتظاهرون على فجوة الثروة الواسعة بين الساسة والمواطنين، فإن القادة الأكراد صوّروا المظاهرات على أنها مؤامرة، وقاموا بقطع خدمة الإنترنت والقبض على الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات“.

وتابعت أنه ”في مدينة السليمانية، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين المطالبين بصرف الأجور والمعاشات الحكومية، تلك الأموال التي تسيطر عليها السلطات في بغداد، وتم تأجيل صرفها نتيجة الأزمة الاقتصادية والنزاعات السياسية مع المنطقة الكردية التي تحظى بقيادة شبه مستقلة. وفي المدن والقرى المحيطة، فإن قوات الأمن لاحقت المحتجين – ومعظمهم من المراهقين – على طريقة لعبة القط والفأر“.

وأوضحت المصادؤ أن ”حكم المنطقة الكردية يقوم على حزبين رئيسيين، هما الحزب الديمقراطي الكردي، والاتحاد الوطني الكردستاني، وكلاهما يلقى عليه اللوم في ما تشهده المنطقة من فساد منظم، وتجاهل ومحسوبية سياسية.. فخلال الأسبوع الماضي قام المتظاهرون بإحراق مبانٍ تابعة لكلا الحزبين“.

وقالت  لهيب هيجل، المحللة العراقية البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، إنه ”في مقارنة مع الاحتجاجات السابقة، فإن التظاهرات الحالية ذات مغزى كبير، في ضوء الأزمة المالية التي تؤثر بالسلب على قطاعات عريضة من المواطنين، ورغم أنها نتيجة مباشرة لتأخر صرف الأجور، فإن جذورها ترجع إلى سنوات من الفشل في إدارة الأموال“، في الوقت الذي توقعت فيه ”اتساع التظاهرات في المناطق الكردية إذا لم يتم التوصل إلى حلول لجذور الاضطرابات“.

واستطردت المصادر أنه ”على الطريق إلى السليمانية، فإن قوات الأمن واجهت تحدياً، وكأنها تقوم بمطاردة أشباح. في كل مرة تصل إلى الطرق أو التقاطعات، حيث كان المتظاهرون المراهقون يحرقون الإطارات منذ فترة وجيزة، فإن كل ما كانوا يجدونه النار المشتعلة فقط“.

 

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