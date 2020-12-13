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الأحد, 13 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 كانون الأول 2020 03:33 م

مقتل 22 عنصرا من داعش وقوات بشار جراء قصف ومعارك في البادية السورية

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قتل 22 عنصرا من جيش بشار البعثي  وتنظيم داعش جراء معارك واشتباكات جرت بين الجانبين في البادية السورية، تزامنت مع عمليات قصف نفذتها المقاتلات الروسية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 15 عنصرا من داعش قتلوا في غارات تنفذها الطائرات الحربية الروسية منذ ساعات الصباح الأولى، من اليوم الأحد، في البادية السورية على مناطق انتشار تنظيم داعش في مثلث حلب وحماة والرقة.


وأضاف المرصد أن قوات النظام فقدت كذلك سبعة عناصر وسط اشتباكات عنيفة تشهدها محاور في المنطقة.

وشنت الطائرات الحربية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 70 غارة جوية على المنطقة هناك، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، بحسب المرصد.

وكان تنظيم داعش قد كثف في الآونة الأخيرة من عملياته ضد المواقع الحكومية في البادية السورية المترامية الأطراف، وسط غارات تشنها المقاتلات الروسية والسورية وتستهدف خلايا للتنظيم المتشدد.

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