بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 13 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
ترامب عبر تويتر: حققت فوزا كاسحا في الانتخابات.. ومغردون: أنت رمز أمريكا للأبد ستدخل التاريخ التعاون بين العراق ومصر والأردن .. نشطاء: العراق يعود إلى محيطه العربي ويسعى لإحباط المؤامرة الإيرانية هاشتاج "#انصفوا_الشهادات_بالموازنه" يتصدر تويتر بالعراق .. ونشطاء: احذروا غضب الخريجين الكاظمي يحضر احتفالية "هنا العراق".. ونشطاء: أنتم والدواعش وجهان لعملة واحدة بعد كلمته بـ "قمة طموح المناخ".. نشطاء: برهم صالح يسوق نفسه من الحريصين والعراق فيه أكبر نسبة تلوث نظام الملالي الإيراني يعدم الصحفي روح الله زم.. ونشطاء: نظام كهنوتي يديره الملالي والمعممين المجوس فوج جديد لميليشيا الحشد الشعبي بكركوك... ونشطاء: صفقة إيرانية بمساعدة عصابات التأسلم السياسي الشيعي لفصل كركوك تجدد الاحتجاجات الغاضبة بالسليمانية.. ونشطاء: التظاهرات ستمتد إلى مدن كردستان في "يوم النصر العراقي"... نشطاء: سماء العراق ملبدة بأرواح القتلى الكاظمي يغرد لمتظاهري السليمانية.. ونشطاء: لماذا لم تشكل لجنة تحقيق بشأن قمع المتظاهرين بالسليمانية؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 كانون الأول 2020 01:29 م

برلماني يدعو الصدر إلى "الاعتذار وطلب الصفح من العراقيين" عن جرائمه

الصدر
انتقد عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان يوم الاحد محاولات انصار التيار الصدري بالنأي عن زعيمهم مقتدى الصدر بأنه غير مطلع ولا علم له بقضايا "الفساد" التي تتعلق بوزراء ومسؤولي التيار بالحكومة العراقية وقال إن "الصدر يتحمل المسؤولية في هذا الجانب وعليه الاعتذار وطلب الصفح عنه من العراقيين".

وقال خشان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، "يحاول اتباع الصدر أن ينأوا بالصدر عن فساد الوزراء والمسؤولين الصدريين خلال السنوات السابقة بدعوى أنه "ما يدري" و "ما يعرف"، وهذا في الحقيقة أسوأ من المساهمة في الفساد بالنسبة لمن يخضع له أتباعه خضوع المؤمنين لرب يرونه عظيما"، حسب تعبيره.

واردف بالقول ان "الرئيس الأمريكي وضع الجملة التالية على مكتبه (The buck stops  here) وهذا اصطلاح معناه المجازي بأن الرئيس مسؤول عن كل شيء يحدث في بلده، وليس له أن يتذرع بجهله أو بعدم معرفته بما يجري فيه، وإن إثبات الجهل وعدم المعرفة لا ينفي المسؤولية عنه، بل يضيف اليها الإهانة والإحتقار".

واضاف خشان انه "قياسا على ما قاله  الرئيس ترومان، فإن من ينكرون علم الصدر بما ارتكبه اتباعه على مستوى الوزارات والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وفي مجلس النواب يضيفون الى مسؤوليته عن الفساد والإهانة والإحتقار، وهذا ما نرفضه نحن الذين لا ننتمي الى التيار، ولذا نكتفي بتحميله المسؤولية عن الفساد، ونرجو منه أن يعتذر ويطلب صفح العراقيين، عسى أن يغفر الله له ما تقدم من خطايا اتباعه التي تحمل وزرها".

وتابع البرلماني المستقل ان "ما ينطبق على الصدر ينطبق على غير من قادة الاحزاب السياسية".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
المالية-النيابية (1)

المالية النيابية:اجتماع الوفد الكردي مع الكاظمي والحلبوسي كان ايجابيا 13 كانون الأول 2020 10:39 ص

ريبوار طه

نائب عن كركوك : الكاظمي أهمل المحافظة كأسلافه 13 كانون الأول 2020 10:35 ص

بغداد وأربيل

نائب يكشف عن التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن مسألة الرواتب 13 كانون الأول 2020 10:33 ص

القمة الثلاثية بين مصر والعراق والاردن

قمة عراقية مصرية أردنية في بغداد بالربع الأول من العام المقبل 13 كانون الأول 2020 10:31 ص

حسن-الكعبي

رئاسة البرلمان ترد على الكاظمي: أي اتفاق خارج قانون الاقتراض باطل 13 كانون الأول 2020 10:28 ص

محمد الخالدي

الخالدي: استخدام البطاقة الاعتيادية بانتخابات2021 تعني التزوير بنسبة 75% 13 كانون الأول 2020 10:11 ص

العبادي

مطالبات بالتحقيق مع العبادي في حادثة اغتيال سليماني والمهندس 12 كانون الأول 2020 03:32 م

علاج كورونا

السفير البريطاني: الحكومة العراقية حجزت ثمانية ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا لمواجهة كورونا 12 كانون الأول 2020 12:28 م

التعليقات