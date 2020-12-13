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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 13 كانون الأول 2020 01:21 م

ترامب عبر تويتر: حققت فوزا كاسحا في الانتخابات.. ومغردون: أنت رمز أمريكا للأبد ستدخل التاريخ

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حقق فوزا كاسحا في الانتخابات، مضيفا أن ذلك في حال "لو احتسبت الأصوات القانونية وحدها".

وأضاف ترامب في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، "حققت فوزا كاسحا في الانتخابات، لكن تذكروا، أقول ذلك إذا تم احتساب الأصوات القانونية وحدها، دون احتساب كل الأصوات المزيفة والتزوير الذي وقع في كل مكان".

وتابع: ترامب، "إن المحكمة العليا الأمريكية لم تهتم بأكبر عملية تزوير يتم ارتكابها فى التاريخ".

وأضاف دونالد ترامب، فى تغريدة على تويتر حول الانتخابات،، من هو الحاكم الأسوأ حاكم جورجيا أم أريزونا؟ هذان جمهوريان قاتلا ضدي وضد الحزب الجمهوري أكثر من أي ديمقراطي. لقد سمحا للولايات التي فزت بها بسهولة أن تتم سرقتها. لا تنسوا أبدا أن تصوتوا ضدهم لتخرجوهم من مكاتبهم".

وعلق مغردون، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على تغريدة ترامب، قائلين، الرئيس ترامب سيظل رمز أمريكا للأبد سيدخل التاريخ، وستكون حركات ثورية باسمه وسترفع الشعوب أسمه وصوره.

وقد خرج أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى مظاهرات بعدة مدن أمريكية، مؤكدين أن جو بايدن سرق الانتخابات الأمريكية من دونالد ترامب.

ومن المزمع تنظيم احتجاجات فى عواصم جورجيا وبنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونيفادا وأريزونا، وهى الولايات التي طلبت حملة ترامب إعادة فرز الأصوات فيها.

كما خرج أنصار ترامب فى مظاهرات بواشنطن العاصمة لمساندته، ودعمه فى ما يردده عن حدوث "تزوير" فى الانتخابات،  والمظاهرات سلمية إلى حد كبير.

وأشار مغردون إلى شتان الفارق ما بين جمهور ترامب المتحضر من الشعب الأمريكي الذي يهتف باسم بلاده وبين رهط اليسار وعصابات أنتيڤا الإرهابية وحياة السود "العنصرية" المعادية للبيض وباقي أطياف الشعب الأمريكي.

ففي واشنطن العاصمة، هاجمت عناصر منظمة أنتيفا المتطرفة بعنف أنصار الرئيس ترامب الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، مما أسفر عن سقوط جرحى من أنصار ترامب.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:

وقال حساب، " @watshykoom"، " ترامب ترك بصمته في كل العالم.. وسيظل هو البطل الذي كشف زيف وسائل الإعلام القذرة.. التي تضلل كل البشرية لتخدم أجندات بعض كبار مجرمي العالم".


وأضاف، حساب، " نبيل الصوفي"، " ترامب أصبح ظاهرة، وحصل على 72 مليون صوت".


وتابع حساب، "Khaled Barrak"، " اليسار الراديكالي مصمم على أن يقضي على ترامب وعلى كل قيادي أمريكي شريف!".


وذكر حساب، "محمد الغامدي"، " وتزداد الحرب شراسة على ترامب عندنا يمنع تويتر التعليق والتفضيل والروتيت على تغريدات ترامب".



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