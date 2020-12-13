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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 13 كانون الأول 2020 11:47 ص

التعاون بين العراق ومصر والأردن .. نشطاء: العراق يعود إلى محيطه العربي ويسعى لإحباط المؤامرة الإيرانية

مصر والعراق والأردن

رحب نشطاء عراقيون، بمسار التعاون بين مصر والعراق والأردن والذي أخذ منحى أكثر عمقا خلال الآونة الأخيرة، اعتمادا على حجم التنسيق والمصالح بين الدول الثلاث فى مختلف القضايا سياسًيا واقتصادًيا وعسكرًيا.

وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن العراق بدأ يستعيد عافيته، ودوره وثقله في الساحات الإقليمية، بعد أن تكونت لديه ملامح لسياسة داخلية، ساهمت في عودته إلى محيطه العربي.

وقال مراقبون، إن القمم الثلاثية التي عقدت بين زعماء الدول الثلاث عززت من هذا التعاون والتنسيق، حيث أن القمم الثلاثية التي عقدت في القاهرة ونيويورك وعمان، فضلا عن الاجتماعات التي تعقد دورية بين مسؤولي الدول الثلاث والزيارات المتبادلة، نقطة انطلاق لمسار العلاقات بين القاهرة وبغداد وعمان.

وأكدوا أن ذلك يأتي لتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وزيادة التبادل التجاري، وذلك في إطار جهود حثيثة قائمة على رؤية استراتيجية شاملة لتأسيس تكامل سياسي اقتصادي تجاري أمني بين الدول الثلاث، قائم على الأهداف التنموية المشتركة.

وأضافوا أن ذلك في إطار مشروع يطلق عليه "الشام الجديد" أو "المشرق الجديد"، وهو المصطلح الذي كشف عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست"، خلال زيارته إلى واشنطن في أغسطس الماضي.

وأكد سياسيون، أن ذلك التعاون بين العراق ومصر والأردن يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي العربي، والذي يتعرض إلى الاختراق من نظام الملالي الإيراني.

ورحب نشطاء عراقيون من قبل، باستعداد العراق لإعادة افتتاح معبره الحدودي الثاني مع السعودية، هو منفذ الجميمة ، والذي يسهل عملية دخول السلع والبضائع ونقل قوافل الحجاج العراقيين والآسيويين عبر محافظة المثنى.

وأكد النشطاء، أن العراق عائد إلى حاضنته العربية رغما عن أنوف أحفاد كسرى المجوس، مشيرين إلى أن السعودية ليست فقط جارتنا بل هم أهلنا وعزوتنا وقبلة الإسلام والمسلمين.

وأشار النشطاء إلى أن ذلك التعاون بين العراق والأردن ومصر والسعودية سيقوي العراق، ويؤدي إلى إخراج النفوذ الإيراني المنتشر في البلاد عبر السياسيين الفاسدين والميليشيات الموالية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على التعاون بين العراق ومصر والسعودية:

وقال حساب، "IHAB ROZA"، "يمر العراق بظروف معيشية صعبة وبحاجة للدعم والمساندة لإحباط المؤامرة الإيرانية لإسقاط حكومة الكاظمي، نثمن الدور السعودي بفتحه معبر عرعر البري ومرور شاحنات محملة بالمساعدات وبلا شك حرص الرئيس المصري السيسي على استقرار العراق وشعبها باعتبارها البوابة الشرقية وجزء من الأمن القومي العربي".


وأضاف، حساب، " Magic– Land"، " يا ليت مصر تأخذ بالها من العراق لأنه مليان ذيول وإرهابيين انتمائهم لإيران".


وتابع حساب، " Chef Mohamed saad"، " خطوة خطوة إخراج إيران من العراق وتنمية اقتصادية لها واستثمار سعودي واتفاقية الشام الجديدة مصر والأردن والعراق. إيران بره واستعادة حجم العراق ويليها سوريا اقتصاد مشترك وقوة مشتركة".

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