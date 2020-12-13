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الأحد, 13 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 كانون الأول 2020 10:53 ص

نائب عن ديالى : استمرار الخروقات في المحافظة دليل واضح على ضعف الإجراءات الأمنية

احمد مظهر الجبوري
أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري ضرورة تفعيل الاجراءات الاستخبارية لوقف الخروقات الامنية المتكررة في بعض مناطق المحافظة.
وقال في بيان صحفي :” ان الاعتداءات على بعض المناطق في ديالى باتت امرا مستمرا بحاجة الى موقف حكومي عاجل لوقفها.
واضاف الجبوري:” ان اصابة مدنيين اثنين بسقوط ٦ قذائف هاون على قرى الاصلاح ضمن ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى بحاجة الى رد امني سريع على هذا الفعل الاجرامي
وجدد التأكيد على ضرورة توفير الاجراءات الامنية والاستخبارية المناسبة للقضاء على هذه الاعتداءات.
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